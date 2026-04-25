صور لوزير الخارجية الإيراني خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني

وقد التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (يسار) بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في العاصمة إسلام آباد.



كان عراقجي قد وصل إلى باكستان الليلة الماضية. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن رحلته ستركز على "المسائل الثنائية والتطورات الإقليمية".

كما يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى العاصمة الباكستانية اليوم، لكن ليس من الواضح ما إذا كانا سيلتقيان بأي مسؤولين إيرانيين.

واستأنفت إيران بعض الرحلات التجارية من مطار طهران الدولي لأول مرة منذ بدء النزاع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن وكالة أنباء مهر شبه الرسمية، بأن رحلات جوية انطلقت اليوم من مطار الإمام الخميني إلى إسطنبول في تركيا، ومسقط في عُمان، والمدينة المنورة في السعودية.

كانت إيران قد أعادت فتح مجالها الجوي جزئياً في وقت سابق من هذا الشهر في ظل اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وقد نفت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي وجود أي اجتماع مباشر أو مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الرسائل والمواقف يتم نقلها عبر الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان.

وأوضح بقائي عبر منصة “إكس” أنه لا يوجد أي اجتماع مقرر بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أن إسلام آباد تواصل أداء دور الوسيط في نقل الرسائل بين الطرفين، في ظل استمرار حالة انعدام الثقة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال لرويترز الجمعة إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأمريكية، مضيفا أن الإيرانيين "سيقدمون عرضا وسنرى ما سيحدث"، مشيرا إلى أنه لا يعرف بعدُ ماهية هذا العرض.