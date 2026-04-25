سقوط نصاب أوهم ضحاياه بتوفير سيارات بأسعار مخفضة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة حساب للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير قطع غيار سيارات بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) وبحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”، وبمواجهته أقر بإرتكابه عدد 12 واقعة أخرى بذات الأسلوب .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .