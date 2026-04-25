القبض على سائق أتوبيس صدم سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة نقل جماعى لقيامه بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها حال توقفها أسفل منزله بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمرك من (القائم على النشر) بأنه حال توقف سيارته "ملاكى" بدائرة القسم إصطدم بها سائق سيارة نقل جماعى وإحداث تلفيات بها .

أمكن تحديد وضبط السيارة ، وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .