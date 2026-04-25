بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سيوة

أُصيب 5 أشخاص باصابات منوعة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 30 على طريق سيوة – مرسى مطروح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبلت مستشفى سيوة المركزي المصابين وهم:

محمد حسين رسلان: سحجات بالوجه وجرح بالرأس

سامي أنيس عبدالوهاب: كدمات بالظهر

أحمد علي أبو زيد رسلان: كدمات متفرقة بالجسم

يحيى محمد إبراهيم: كدمات بالظهر

حسين علي أبو اليزيد رسلان: كدمات بالصدر وجرح بالرأس

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى سيوة المركزي لاستكمال العلاج.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.