برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين

خالد يوسف

يتساءل الكثير عن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين، فقد أتاحت الإدارة العامة للمرور والنيابة العامة للمرور في مصر خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر الإنترنت، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين

وعن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين، فإنه تتم خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين على النحو التالي:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور

ـ اختيار قسم الاستعلامات من الصفحة الرئيسية

ـ الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات

ـ إدخال بيانات السيارة المطلوبة مثل رقم اللوحة أو رقم الرخصة

ـ الضغط على خيار إجمالي المخالفات

ـ تظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة بشكل تفصيلي

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

عن استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة، فإنه تتيح المنظومة الإلكترونية للمرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات السيارات مجانًا باستخدام رقم اللوحة فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المركبات.

ـ إدخال رقم اللوحة المعدنية سواء أرقام أو أرقام وحروف.

ـ الضغط على عرض المخالفات.

ـ تظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة فورًا.

أسعار مخالفات المرور في مصر

تتعدد أسعار مخالفات المرور في مصر وفقًا لنوع المخالفة وخطورتها، حيث تنقسم إلى مخالفات بسيطة وأخرى جسيمة قد تصل إلى الحبس أو سحب الرخصة في بعض الحالات، ومن أبرز المخالفات المرورية وقيم الغرامات:

ـ مخالفات تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه: استخدام الأنوار العالية بشكل مخالف، أو الوقوف بدون إضاءة ليلية، أو عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، أو عدم اتباع إشارات المرور.

ـ مخالفات من 50 إلى 100 جنيه: السير بسرعة أقل من الحد الأدنى بما يعيق الحركة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم ارتداء حزام الأمان، أو عدم وضع اللوحات المعدنية بشكل صحيح.

ـ مخالفات تصل إلى الحبس أو غرامة حتى 500 جنيه: تجاوز السرعة المقررة، القيادة بدون رخصة أو برخصة منتهية، أو قيادة مركبة غير مرخصة أو غير صالحة للسير.

ـ مخالفات جسيمة مشددة العقوبة: مثل القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول، أو استخدام أجهزة تعطيل الرادار، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامات مالية كبيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

ترشيحاتنا

تحصين المواشي في كفر الشيخ

تحصين 255 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفرالشيخ| صور

محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لتطوير مجمع مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق والمنطقة المحيطة

محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لتطوير مجمع مواقف نزلة عبداللاه

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينة من روسيا تحمل 51733 طن قمح

بالصور

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

الأجهزة
الأجهزة
الأجهزة

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية

مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد