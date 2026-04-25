برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين

يتساءل الكثير عن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين، فقد أتاحت الإدارة العامة للمرور والنيابة العامة للمرور في مصر خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر الإنترنت، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين

وعن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين، فإنه تتم خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أون لاين على النحو التالي:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور

ـ اختيار قسم الاستعلامات من الصفحة الرئيسية

ـ الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات

ـ إدخال بيانات السيارة المطلوبة مثل رقم اللوحة أو رقم الرخصة

ـ الضغط على خيار إجمالي المخالفات

ـ تظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة بشكل تفصيلي

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

عن استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة، فإنه تتيح المنظومة الإلكترونية للمرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات السيارات مجانًا باستخدام رقم اللوحة فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المركبات.

ـ إدخال رقم اللوحة المعدنية سواء أرقام أو أرقام وحروف.

ـ الضغط على عرض المخالفات.

ـ تظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة فورًا.

أسعار مخالفات المرور في مصر

تتعدد أسعار مخالفات المرور في مصر وفقًا لنوع المخالفة وخطورتها، حيث تنقسم إلى مخالفات بسيطة وأخرى جسيمة قد تصل إلى الحبس أو سحب الرخصة في بعض الحالات، ومن أبرز المخالفات المرورية وقيم الغرامات:

ـ مخالفات تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه: استخدام الأنوار العالية بشكل مخالف، أو الوقوف بدون إضاءة ليلية، أو عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، أو عدم اتباع إشارات المرور.

ـ مخالفات من 50 إلى 100 جنيه: السير بسرعة أقل من الحد الأدنى بما يعيق الحركة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم ارتداء حزام الأمان، أو عدم وضع اللوحات المعدنية بشكل صحيح.

ـ مخالفات تصل إلى الحبس أو غرامة حتى 500 جنيه: تجاوز السرعة المقررة، القيادة بدون رخصة أو برخصة منتهية، أو قيادة مركبة غير مرخصة أو غير صالحة للسير.

ـ مخالفات جسيمة مشددة العقوبة: مثل القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول، أو استخدام أجهزة تعطيل الرادار، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامات مالية كبيرة.