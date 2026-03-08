بعد انتشار الكاميرات بالطرق.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وتقديم التظلم

زادت تساؤلات أصحاب السيارات عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، لا سيما بعد انتشار كاميرات رصد المخالفين على الطرق في كافة أنحاء الجمهورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور

كيفية الاستعلام عن المخالفات عبر موقع النيابة العامة

- الدخول على موقع النيابة العامة، من هنـــــــا.

- الضغط على «خدمات المرور».

- الضغط على «خدمات نيابات المرور الإلكترونية».

- اختيار خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

- الضغط على «الدفع» و«استمرار».

- الضغط على «إرسال الطلب» لتظهر لك تفاصيل السداد.

- تسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية لتظهر لك خانة بمبلغ الدفع.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

- الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية، من هنــــــــــــا.

- الضغط على «استعلام».

- الضغط على «استمرار».

- اختر «إدخال رقم الرخصة» أو «إدخال الحروف الموجودة على اللوحة».

- في حال اختيار رقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

- لتظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا

- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور، هنــــــــا.

- الضغط على «الدفع الإلكتروني».

- الضغط على «دفع مخالفات المرور».

- إدخال رقم لوحة السيارة وكذلك كتابة الحروف.

- انقر على «عرض».

- ستظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة أو المركبة، واختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.

- اختر طريقة الدفع: «الفيزا، الماستر كارد، أو الدفع نقدا في أحد مكاتب البريد أو البنوك».

أنواع مخالفات المرور

- مخالفات لا تسبب ضررًا بالغًا كتجاوز السرعة المحددة أو استخدام الهاتف المحمول خلال قيادة السيارة.

- مخالفات لا يمكن التظلم منها كقيادة السيارة بدون امتلاك رخصة سارية، أو التلاعب بالأرقام والحروف الموجودة في اللوحة المعدنية للسيارة.

خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور، من هنـــــا.

- تسجيل الدخول على الموقع.

- الضغط على خدمات المرور.

- اختيار «التظلمات» والضغط على «استمرار».

- إدخال رقم الرخصة في الخانة المخصصة لها.

- إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

- ستظهر المخالفات على السيارة.

- تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها وسبب التظلم.

- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة لاستكمال التقديم.

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هـنـــــا.

- الضغط على أيقونة مركباتي.

- اختيار «الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة».

- الضغط على بدء الخدمة.

- كتابة الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.