أطول عطلات العام الرسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026

يبحث عدد كبير من الموظفين بالقطاع الحكومى والخاص وطلاب المدارس والجامعات، عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026، لاعتبارها أطول عطلة رسمية خلال العام، إذ يحصل العاملون والطلاب على 4 أيام إجازة متواصلة، وتتيح لهم الفرصة للراحة وقضاء وقت أطول مع أسرهم.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية المتبقية فى 2026 المعتمدة من مجلس الوزراء، يحصل الموظفون والطلاب على 4 أيام أجازة رسمية متواصلة بمناسبة وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وجاء على النحو التالى:

موعد عيد الأضحى المبارك 2026 ووقفة عرفات

من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 1447 هجريًا يوم الأربعاء 27 مايو 2026، بينما تأتى وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو يوم يحرص المسلمون على صيامه لما يحمله من فضل كبير.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة 2026

حصل الموظفون على إجازة رسمية اليوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يخلد ذكرى استعادة مصر كامل أراضي شبه جزيرة سيناء عام 1982، ورفع العلم المصري عليها.

إجازات شهر مايو 2026

يتميز شهر مايو 2026 بطابع خاص من حيث الإجازات، إذ يجمع بين العطلات الأسبوعية المنتظمة وعدد من المناسبات الرسمية المهمة.

فمن أبرز هذه الإجازات، يوم الجمعة 1 مايو بمناسبة عيد العمال، إلى جانب تكرار عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) بشكل دوري طوال الشهر.

ويشهد الشهر مناسبتين، هما وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو، يليها أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو.



الإجازات الرسمية المتبقية فى 2026

يوم الجمعة 1 مايو: إجازة عيد العمال

يوم الثلاثاء 26 مايو: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك

يوم الأربعاء 27 مايو - السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك

يوم الأربعاء 17 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

يوم الثلاثاء 30 يونيو: إجازة ثورة 30 يونيو

يوم الخميس 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو 1952

يوم الأربعاء 26 أغسطس: إجازة المولد النبوى الشريف

يوم الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).