قبل عيد الأضحي.. كيف تؤمن الدولة احتياجات اللحوم في الأسواق؟

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، أن ملف توفير اللحوم في السوق المصرية يشهد حالة من الاستقرار، مدعومًا بتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين التي تقوم بدور كبير في تنظيم عمليات الاستيراد وتأمين احتياجات السوق.

توفير اللحوم بالأسواق

وأوضح جاد، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استيراد اللحوم يتم وفق منظومة واضحة واتفاقيات مرحلية تضمن انتظام التوريد، وهو ما ساهم في توافر اللحوم بكميات كافية دون وجود أي أزمات، مؤكدًا أن الأسواق تشهد حالة من الانضباط والاستقرار في المعروض.

وفيما يتعلق بخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي، أشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى نحو 60%، مع وجود خطة طموحة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

زراعة الأعلاف

وأضاف أن تنمية الثروة الحيوانية لا تنفصل عن التوسع في زراعة الأعلاف، باعتبارها العنصر الأساسي في زيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في التوسع في زراعة الأعلاف الخضراء، إلى جانب إدخال محاصيل عالية الإنتاجية مثل الذرة الرفيعة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني.

زراعة محاصيل الأعلاف

وأكد المتحدث الرسمي أن الدولة تستهدف التوسع

التدريجي في زراعة محاصيل الأعلاف المختلفة، بما يدعم زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أن هذه الجهود تتم وفق خطة مرحلية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استقرار السوق.