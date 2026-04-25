أخبار السيارات | بورش تطلق أقوى عربية كهربائية وBYD تكشف عن فورمولا X

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​خطفت بورش الأنظار بالكشف عن النسخة الكهربائية بالكامل من "كايين كوبيه"، والتي تعد الأقوى في تاريخ هذا الطراز. السيارة مزودة بمنظومة دفع رباعي كهربائية تولد قوة هائلة تصل إلى 1140 حصانًا، مما يمنحها تسارعًا يضاهي السيارات الخارقة، مع الحفاظ على بصمة بورش الرياضية في التوجيه والأداء الديناميكي.

​واصلت عملاقة الصناعة الصينية BYD مفاجآتها بالكشف عن طراز Formula X الكهربائي، الذي يجمع بين التصميم الانسيابي المستقبلي والقوة المرعبة. السيارة تأتي بمحركات تولد 1000 حصان، وتستهدف منافسة أقوى السيارات الكهربائية العالمية، معتمدة على تقنية بطاريات "Blade" المتطورة التي توفر مدى سير استثنائيًّا وأمانًا فائقًا.

في محاولة للحفاظ على متعة القيادة الكلاسيكية، ابتكرت هوندا نظامًا برمجيًّا في طراز "سيفيك" الهجين يحاكي تجربة ناقل الحركة اليدوي. النظام يوفر للسائق إمكانية "التبديل" بين سرعات وهمية مع إصدار أصوات محرك متناغمة، مما يمنح إحساسًا رياضيًّا بالتحكم رغم أن السيارة تعمل بمنظومة هجينة متطورة.

​زفت نيسان بشرى سارة لعشاق الطرق الوعرة بإعلان عودة طراز "تيرانو" الأيقوني للحياة. النسخة الجديدة تأتي بنظام دفع هجين متطور يجمع بين كفاءة استهلاك الوقود وقوة العزم المطلوبة للمغامرات، مع تصميم عصري يستلهم روح الطراز القديم الذي حقق نجاحات تاريخية في المنطقة العربية.

​رفعت BMW سقف المنافسة في فئة الـ SUV الفاخرة بإضافة "شاشة سينما" (Theatre Screen) ضخمة في المقاعد الخلفية لطراز X7 موديل 2027. الشاشة التي تنزلق من السقف توفر تجربة ترفيهية متكاملة بدقة 8K مع نظام صوتي محيطي، مما يحول المقصورة الخلفية إلى قاعة عرض سينمائي خاصة أثناء التنقل.

​أعلنت فولكس فاجن عن قرار جريء بتحويل طراز "جولف" الشهير إلى منظومة هجينة بالكامل (Full Hybrid) لا تحتاج لشحن خارجي. النظام الجديد يعتمد على استرداد الطاقة من الكبح لتشغيل المحرك الكهربائي، مما يوفر استهلاكًا ممتازًا للوقود مع الحفاظ على الأداء الرشيق الذي ميز جولف عبر أجيالها المختلفة.