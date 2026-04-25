الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تضيف "شاشة سينما" ضخمة إلى سيارة X7 موديل 2027

بي إم دبليو X7 2027
بي إم دبليو X7 2027
عزة عاطف

تستعد شركة (BMW) لإعادة تعريف مفهوم الفخامة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، حيث تشير التقارير الصادرة في أبريل 2026 إلى أن الشركة بصدد نقل ميزة "شاشة المسرح" (Theater Screen) الأيقونية من الفئة السابعة إلى طراز X7 القادم. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة X7 كـ "سفينة قيادة" في عائلة سيارات الـ SUV، مما يضعها في منافسة مباشرة مع عمالقة الفخامة مثل مرسيدس "مايباخ GLS" ورينج روفر، من خلال تقديم تجربة ترفيهية خلفية غير مسبوقة.

شاشة 31 بوصة بدقة 8K في سقف السيارة

تعد شاشة المسرح من بي إم دبليو تحفة هندسية؛ فهي شاشة عرض بانورامية منحنية بمقاس 31.3 بوصة ودقة تصل إلى 8K. 

تنطوي الشاشة بسلاسة داخل سقف السيارة "Skylounge LED" وتتدلى عند الحاجة لتحول المقاعد الخلفية إلى صالة سينما خاصة. 

وتدعم الشاشة خدمات البث المباشر، وتطبيقات الاجتماعات الافتراضية مثل "Zoom"، بالإضافة إلى إمكانية ربط منصات الألعاب، مما يوفر تجربة ترفيهية غامرة للركاب في الرحلات الطويلة، مدعومة بنظام صوتي "Bowers & Wilkins" المحيطي الذي يجعل الصوت يخرج من كل زاوية في المقصورة.

رغم النجاح الكبير لهذه الشاشة في سيارات السيدان، إلا أن نقلها إلى طراز X7 يطرح تحديات هندسية فريدة تتعلق بأبعاد السقف وديناميكيات المساحة الداخلية. 

وقد أشار مسئولو بي إم دبليو إلى أن تفسير ميزة "شاشة المسرح" في سيارة SUV قد يختلف قليلًا عن السيدان، حيث يجب مراعاة رؤية السائق في المرآة الخلفية وتصميم المقاعد المرتفعة. 

ومن المتوقع أن يظهر الجيل الجديد من X7، الذي قد يحمل هذا التجهيز الفاخر، كموديل لعام **2027**، مع احتمالية توفره في الأسواق بحلول نهاية عام 2026. 

إلى جانب الشاشة العملاقة، من المتوقع أن يتبنى طراز X7 القادم حزمة "Executive Lounge" المتوفرة حاليًّا في الفئة السابعة، والتي تتيح إمالة المقاعد الخلفية بزوايا واسعة مع وجود مساند للأقدام (Ottoman) لمقعد الراكب الخلفي. 

وتكتمل هذه التجربة بشاشات تحكم صغيرة مقاس 5.5 بوصة مدمجة في مقابض الأبواب الخلفية، تتيح للركاب التحكم في الإضاءة، والمناخ، والستائر الجانبية، مما يجعل مقصورة X7 الخلفية مكتبًا متنقلًا أو صالة استرخاء ملكية، لترسخ بي إم دبليو بذلك تفوقها التقني في عالم الرفاهية الرقمية.

