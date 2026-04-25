بدون شاحن.. فولكس فاجن تعلن تحويل جولف إلى هجينة بالكامل

تستعد شركة "فولكس فاجن" الألمانية لإضافة فصل جديد ومثير في مسيرة أيقونتها الشهيرة "جولف"، حيث كشفت عن نسخة هجينة بالكامل (Full Hybrid) لعام 2026، تملأ الفجوة التقنية بين الأنظمة الهجينة البسيطة والسيارات التي تعتمد على القابس الكهربائي.

ويمثل هذا الطراز الحل المثالي لمن يبحث عن كفاءة استهلاك الوقود العالية دون عناء البحث عن محطات شحن أو الانتظار لساعات، مما يجعلها واحدة من أكثر الخيارات العملية في تشكيلة "جولف" المتنوعة قبل انتقالها الكامل إلى عصر المحركات الكهربائية الخالصة مع طراز "ID. Golf" المرتقب.

منظومة دفع ذكية تجمع بين القوة والكفاءة

تعتمد جولف الهجينة الجديدة على محرك تيربو سعة 1.5 لتر، يعمل بتناغم فريد مع محركين كهربائيين؛ حيث يقوم النظام بإدارة الطاقة ذاتيًّا وتوزيع المهام بين المحرك الاحتراقي والكهربائي بناءً على ظروف القيادة.

وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على شحن البطارية تلقائيًّا أثناء السير ومن خلال الكبح المتجدد، مما يوفر تجربة قيادة سلسة وهادئة داخل المدن مع استجابة فورية بفضل العزم الكهربائي، وهو ما يضعها في مكانة متميزة من حيث الاقتصادية في استهلاك البنزين مقارنة بالنسخ التقليدية.

تكنولوجيا متطورة وأنماط قيادة مرنة

يوفر النظام الهجين الجديد في "جولف" أنماط قيادة مرنة تتيح للسيارة السير بالاعتماد الكلي على الكهرباء في السرعات المنخفضة وداخل المناطق السكنية، بينما يتدخل محرك التيربو بقوة عند الحاجة لتسارع أكبر أو في الرحلات الطويلة.

ومن الداخل، حصلت السيارة على تحديثات تقنية تشمل نظام معلومات وترفيه متطورًا يدعم الذكاء الاصطناعي، مع شاشات رقمية تعرض تدفق الطاقة وحالة البطارية بشكل لحظي، مما يعزز من تفاعل السائق مع المنظومة الهجينة الجديدة ويضمن الحصول على أفضل أداء ممكن.

موعد الإطلاق وتحديات الأسواق العالمية

من المقرر إطلاق طراز "فولكس فاجن جولف هايبرد" في الأسواق الأوروبية خلال عام 2026، حيث يظل الطلب مرتفعًا على السيارات الهجينة التي لا تتطلب بنية تحتية للشحن.

ورغم التوقعات العالية لهذا الطراز، إلا أن وصوله إلى السوق الأمريكي يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي نظرًا لتوجه الشركة هناك نحو التركيز على فئات "GTI" و"R" الرياضية فقط.

ومع ذلك، تظل هذه النسخة هي الرهان الأخير لفولكس فاجن في عالم المحركات الهجينة قبل أن تصبح "جولف" سيارة كهربائية بالكامل، لترسخ بذلك إرثها كواحدة من أكثر السيارات مرونة وتكيفًا مع احتياجات المستهلكين عبر العقود.