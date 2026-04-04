قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

الخطوات والأوراق المطلوبة.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة 2026

خالد يوسف

تصدر استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة 2026 محركات البحث، خاصة مع التطور الكبير في الخدمات الرقمية بوزارة الداخلية، حيث أصبح إجراءً يسيراً لا يستغرق سوى وقت قصير، وهو ما يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين الراغبين في السفر للخارج، وتأتي هذه التيسيرات لتواكب الحاجة إلى سرعة إنجاز الأوراق الرسمية بأسعار محددة وفقاً لآخر التحديثات المعلنة.

طريقة عمل جواز سفر مستعجل لأول مرة

ـ في حال إصدار جواز سفر مستعجل لأول مرة، يتعين على المواطن التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامته.

ـ يسحب نموذج 29 جوازات ويقوم بملء البيانات المطلوبة بخط يد المواطن ذاته.

ـ يقدم الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر إلى الموظف المختص ليتم مراجعتها.

ـ يدفع رسوم استخراج جواز السفر المستعجل ويستلم إيصال وينتظر المهلة المحددة لاستلام جواز السفر.

ـ استخراج جواز سفر فوري يكون في غضون يوما واحدا، واستخراج جواز سفر عادي يكون في غضون أسبوع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

ـ بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

ـ شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

ـ أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

ـ عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

ـ للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

ـ للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

ـ للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

ـ للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

ـ 48 ساعة في حالة الطلب المستعجل.

ـ في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

ـ أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 3: 7 أيام كحد أقصى لاستلام الجواز.

 

أماكن استخراج جواز السفر

يمكن للمواطن المصري استخراج جواز السفر داخل مصر من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوزارة الداخلية المصرية. على أن يتم الذهاب لمكتب الجوازات التابع للمنطقة السكنية كما هو مسجل في عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن.

كما يمكن التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية لسكان الأقاليم والمحافظات، على أن يتم التوجه في أوقات العمل الرسمية وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.

مدة صلاحية جواز السفرهي 7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد.

الخطوات والأوراق المطلوبة استخراج جواز سفر مستعجل استخراج جواز سفر وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

