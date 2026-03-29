بـ 800 جنيه.. استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد في نفس اليوم، حيث يتعرض بعض المواطنين لحالات مختلفة مثل ضياع البطاقة أو كسرها، مما يتطلب استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، وهو ما يمكن القيام به بشكل إليكتروني أو بشكل فوري وعاجل واستلامها في نفس اليوم بتكلفة تصل إلى 800 جنيه.

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيهاً.

يجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر.

في حالة الرغبة في استخراج بدل فاقد للبطاقة إذا تم ضياعها أو كسرها ، فيمكنك اتباع الخطوات التالية ..

التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقد البطاقة.

، توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.

اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.

قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.

يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.

يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على الرابط المذكور يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg/

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

8- اضغط على تسجيل الطلب

استخراج بطاقة بدل فاقد من البريد

بينما عن استخراج بطاقة بدل فاقد من البريد، فقد أتاحت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع هيئة البريد المصري، إمكانية استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد أو بدل تالف من خلال مكاتب البريد المميكنة، وفق ضوابط محددة، حيث تقتصر الخدمة على إصدار بدل فاقد أو تالف فقط، ولا تشمل استخراج البطاقة لأول مرة.

ويشترط حضور صاحب البطاقة شخصيًا أو من ينوب عنه بموجب توكيل خاص، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة كاملة.

ويتم استخراج البطاقة من خلال التوجه إلى أحد فروع البريد المميكنة خلال مواعيد العمل الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وشراء استمارة بطاقة الرقم القومي، ثم استيفاء البيانات بدقة شديدة.