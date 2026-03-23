طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. رابط فوري

يبحث المواطنون عن خطوات استخراج بطاقة أونلاين ، وتجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب للسجل المدني، حيث تتيح وزارة الداخلية امكانية استخراج بطاقة الرقم القومي عبر موقعها الرسمي.

شروط استخراج بطاقة أونلاين

ويشترط لاستخراج البطاقة إلكترونيا، أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة نفسه، مع ضرورة التوجه ورقيًا للسجل المدني إذا مر أكثر من 7 سنوات على صلاحية البطاقة القديمة.

استخراج بطاقة شخصية موقع الداخلية

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

8- اضغط على تسجيل الطلب.

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

وعن استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم، فإنه تتيح وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم، وذلك من خلال التوجه إلى بعض المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، مثل السجل المدني النموذجي بالعباسية أو المولات الخدمية المعتمدة، حيث يقوم بسداد مبلغ 800 جنيها وذلك في حالة استلامها فوري، ويمكن استلامها بعد ساعتين من خلال سداد 600 جنيه.

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

من خلال منصة مصر الرقمية يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي، إليك الخطوات :



- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.. اضغط هنا

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة «الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية».

- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة «طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي».

- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.

- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.