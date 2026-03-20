لو هتعيد بره .. استخراج جواز سفر مستعجل

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية استخراج جواز سفر، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، والتي شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث حول الأوراق المطلوبة وخطوات تجديد جواز السفر.

كيفية استخراج جواز سفر

وذلك إلى جانب كيفية استخراج جواز سفر مستعجل في مصر، في ظل توجه عدد كبير من المواطنين لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن دون انتظار طويل.

استخراج جواز سفر مستعجل

تتيح مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج جواز سفر مستعجل خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز 48 ساعة، مع إمكانية إنهاء الإجراءات من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

للحصول على جواز سفر مستعجل، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى مكتب الجوازات المختص وفقا لمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي

سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات المطلوبة بخط اليد

تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص

سداد الرسوم المقررة لاستخراج الجواز

ويتم استلام الجواز المستعجل خلال 48 ساعة، بينما يمكن الحصول عليه في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري، في حين يستغرق استخراج الجواز العادي مدة تتراوح بين 7 و15 يوما كحد أقصى.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

بطاقة رقم قومي سارية لمن هم فوق 16 عاما

شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عاما

أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا لم تكن مثبتة في بطاقة الرقم القومي

3 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6

شهادة قيد دراسي للطلاب

شهادة الموقف من التجنيد للذكور مع صورتين منها

للإناث المتزوجات: أصل قسيمة الزواج مع صورتين

للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب مع صورتين

أماكن التقديم على جواز السفر

يمكن التقديم من خلال مكاتب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المنتشرة في جميع المحافظات، مع ضرورة التوجه إلى المكتب التابع لمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

كما يمكن التوجه إلى المقر الرئيسي للمصلحة في العباسية لتقديم الطلب واستلام جواز السفر خلال مواعيد العمل الرسمية.

مدة صلاحية جواز السفر المصري

تبلغ مدة صلاحية جواز السفر المصري 7 سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولا يتم تجديده بعد انتهاء هذه المدة، بل يتعين استخراج جواز جديد.

وتؤكد وزارة الداخلية أن خدمة استخراج جواز السفر المستعجل تأتي في إطار التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم العاجلة للسفر، سواء لأغراض العمل أو العلاج أو أداء الشعائر، مع ضمان سرعة إنجاز الإجراءات ودقة البيانات ضمن منظومة الخدمات الحكومية الحديثة.