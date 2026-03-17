المصري يبدأ ترتيبات سفر الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفيدرالية

وصل محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، للعاصمة الجزائر لإتمام جميع ترتيبات بعثة النادي، والتي ستصل إلى هناك في الخامسة والنصف فجر غد، الأربعاء، استعدادا لمباراة الفريق بإياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلعب فريق المصري البورسعيدي أمام منافسه شباب بلوزداد الجزائري مساء السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة.

ورافق الكابتن محمود جابر في رحلته أحد الطهاة، والذي اعتاد على مصاحبة الفريق خلال رحلاته الخارجية ببطولة الكونفيدرالية، وذلك للإشراف على جميع ترتيبات البرنامج الغذائي للاعبين خلال فترة تواجد الفريق بمقر إقامته بأحد فنادق الجزائر العاصمة.

ومن المقرر أن يقوم محمود جابر خلال الساعات القليلة القادمة بجولة تفقدية بصحبة مسئولي فريق شباب بلوزداد لعدد من ملاعب الترتيب لاختيار الأفضل لإجراء التدريبات، وكذلك تأمين جميع تنقلات الفريق منذ وصولها وحتى مغادرتها للجزائر.