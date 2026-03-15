موعد سفر منتخب مصر إلى السعودية لمواجهتها ودياً

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، على سفر بعثة الفراعنة إلى السعودية 22 مارس الجاري لخوض المعسكر هناك، والذي يتخلله مباراة ودية مع الأخضر السعودي، وجار البحث عن مباراة ودية ثانية.

ويكثف اتحاد الكرة جهوده للتوصل لاتفاق مع منتخب ثاني لمواجهته خلال معسكر شهر مارس الجاري استعدادا لكأس العالم بعد تعذر إقامة المعسكر فى قطر ومواجهة السعودية وإسبانيا هناك.

واقترب منتخب مصر من مواجهة نظيره السعودي في مدينة جدة، مع البحث عن منتخب أفريقي أو من أوروبا الشرقية لمواجهته خلال المعسكر.

وكان من المقرر اقامة معسكر المنتخب الوطني في قط، إلا أنه تعذر الأمر بسبب الأحداث الحالية في المنطقة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر على إقامة معسكر خارجي للمنتخب في قطر خلال الشهر الجاري، يتخلله خوض مباراتين وديتين قويتين أمام منتخب السعودية ومنتخب إسبانيا، في إطار خطة فنية تهدف إلى تجهيز اللاعبين لمواجهة التحديات المنتظرة في كأس العالم.

غير أن التصعيد العسكري الأخير والهجمات الإيرانية التي طالت الدولة الخليجية ألقت بظلالها على هذا المعسكر، حيث باتت احتمالات إلغائه أو تأجيله واردة، وهو ما قد يجبر الجهاز الفني للمنتخب المصري على البحث عن بدائل سريعة للحفاظ على برنامج الإعداد.

ويمثل هذا المعسكر محطة مهمة في تحضيرات منتخب مصر، خاصة أن المباريات الودية المقررة خلاله كانت ستوفر فرصة للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، الأمر الذي يراه الجهاز الفني عنصرًا أساسيًا في تجهيز الفريق للمنافسة في البطولة العالمية.