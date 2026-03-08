قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والملتحقين بها: مصر أمانة في رقبتكم
خدمات

مجاناً.. استخراج برنت تأمينات أونلاين ومختوم

استخراج برنت تأمينات أونلاين
استخراج برنت تأمينات أونلاين
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج برنت تأمينات2026 والاستعلام عن الرقم التأميني، وهل يمكن استخراج برنت تأمينات أونلاين أم من مكاتب التأمينات الإجتماعية فقط؟.

ومع التحول الرقمي الذي تشهده مصر، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن البيانات التأمينية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين.

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات 

لاستخراج برنت تأمينات معتمد، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • البطاقة الشخصية (الرقم القومي) سارية المفعول.
  • شهادة الميلاد (في حالة عدم توفر البطاقة الشخصية).
  • نسخة مطبوعة من البرنت الإلكتروني للاستعلام عن البيانات مسبقًا وتوفير الوقت.

مكان استخراج برنت التأمينات 

ويوجد في كل مركز ومدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في محيط محل الإقامة أو عند مواجهة أي مشكلة في الحصول على الرقم التأمينى، يمكن التوجه لمكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، أو الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات في القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

استخراج برنت التأمينات الاجتماعية

استخراج برنت تأمينات أول مرة  

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

استخراج برنت تأمينات في 20 دقيقة .. رابط فوري

استخراج برنت تأمينات أونلاين 

يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني ومدد الاشتراك أونلاين عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولكن للحصول على برنت تأميني مختوم رسميًا (معتمد) للجهات الحكومية، يجب زيارة مكتب التأمينات الاجتماعية وتقديم الأوراق المطلوبة واستخراج برنت تأمينات من المكتب . 

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
2. اختيار الخدمة المطلوبة:

  • إذا كنت بحاجة إلى الرقم التأميني، اختر خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».
  • إذا كنت ترغب في معرفة مدد الاشتراك والأجور، اختر خدمة «الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات».

3. الضغط على «بدء الخدمة» للانتقال إلى الخطوة التالية.
4. إدخال البيانات الشخصية، مثل:

  • الرقم القومي.
  • اسم الأم الأول باللغة العربية.

5. إجراء التحقق الأمني بالضغط على خيار «أنا لست روبوت».
6. إرسال الطلب وانتظار ظهور البيانات المطلوبة على الشاشة.

