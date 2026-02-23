استخرج البطاقة الشخصية في نفس اليوم.. بهذه الخطوات

خلال ساعات الصيام ، يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم دون الحاجة للذهاب للسجل المدني في نهار رمضان وقضاء وقت طويل في الزحام لـ استخراج البطاقة الشخصية، حيث توفر وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر موقعها الرسمي .

موقع استخراج بطاقة شخصية

لكل من يرغب في استخراج بطاقة شخصية أونلاين، يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية واتباع الخطوات

بوابة الحكومة المصرية تجديد بطاقة الرقم القومي

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر بوابة الحكومة المصرية،

إزاي اعمل بطاقة من غير ماروح السجل؟

يمكنك عمل بطاقة الرقم القومي بدون الذهاب للسجل المدني عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية، بالدخول على الخدمات الإلكترونية، ملء البيانات المطلوبة، تحديد طريقة الاستلام (منزلي أو مكاتب مميكنة) وسداد الرسوم إلكترونياً.

طرق استخراج البطاقة في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

(مثل سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول.

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا).

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم.

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

8- اضغط على تسجيل الطلب.

استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي



- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.. اضغط هنا

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة «الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية».

- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة «طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي».

- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.

- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.