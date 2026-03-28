يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية بالموبايل، خاصة في إطار إجراءات ترخيص المركبات، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية اعتماد الشهادة الإلكترونية كبديل كامل للشهادة الورقية، ضمن مشروع «مرور بلا أوراق» الذي يأتي في سياق خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية بالموبيل

الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية



أوضحت وزارة الداخلية أن إطلاق الشهادة الإلكترونية جاء نتيجة تعاون مشترك بينها وبين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إنشاء منظومة ربط مباشر بين قواعد بيانات المرور والنيابة العامة، بما يتيح تحديث البيانات بشكل فوري ودقيق.

ويمكن هذا التكامل من إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بمجرد سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة، وهو ما ساهم في تفعيل منظومة «مرور بلا أوراق» داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية.

إلغاء الشهادة الورقية نهائيا

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يلغي بشكل كامل استخدام شهادة المخالفات الورقية، لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية بنسبة 100% دون الحاجة إلى أي مستندات مطبوعة، مع إمكانية إنهاء الإجراءات سواء داخل وحدات التراخيص أو عبر بوابة «مرور مصر» الإلكترونية.

كما تتيح المنظومة التحقق الفوري من بيانات الشهادة من خلال النظام الموحد، ما يعزز من سرعة إنجاز الخدمات ويحد من فرص التلاعب.

خطوات استخراج شهادة براءة الذمة إلكترونيا



حددت وزارة الداخلية مجموعة من الخطوات للحصول على الشهادة، وتشمل:

سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

الدخول على بوابة المرور الإلكترونية وتسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بدقة.

بعد تأكيد عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بشكل تلقائي.

وتصبح الشهادة متاحة للاستخدام مباشرة دون الحاجة إلى تقديم نسخة ورقية، حيث يتم التحقق منها إلكترونيا داخل وحدات المرور أو المنافذ المختلفة.

مزايا النظام الجديد

توفر الشهادة الإلكترونية عدة مزايا مهمة، أبرزها:

الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية.

توفير الوقت والجهد على المواطنين.

تسريع إجراءات التراخيص والخدمات المرورية.

رفع مستوى الدقة وتقليل الأخطاء.

الحد من محاولات التلاعب أو تعطيل الخدمات.