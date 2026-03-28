بالصور

لامبورجيني تستعد لإطلاق طراز رابع يعيدها لجذور سيارات جران توريزمو

لامبورجيني جران توريزمو
لامبورجيني جران توريزمو
كريم عاطف

اشتهرت شركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية لامبورجيني بتقديم السيارة الأنيقة ذات محرك في الوسط وبابين، لكن لم تكن جميع سيارات الشركة مطابقة لهذا التصميم.

وقد بدأت الشركة مسيرتها بسيارات من فئة سيارات الرحلات طويلة (جران توريزمو) فارهة أنيقة، وأنتجت السيارة لام200 ذات الطابع العسكري، لكنها لم تحقق نجاحا مستمرا بتصميم جديد حتى ظهور السيارة أوروس الرياضية متعددة الاستخدامات في عام 2018، والتي أصبحت منذ ذلك الحين السيارة الأكثر مبيعا للعلامة التجارية الشهيرة.

والآن، تستعد لامبورجيني لإضافة طراز رابع إلى تشكيلتها قبل نهاية هذا العقد، وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان وينكلمان للصحفيين خلال سباق سيبرينج 12 ساعة الأخير بأن الطراز الجديد سيعيد الشركة إلى جذورها.

وعند سؤاله عن إمكانية طرح طراز آخر بأربعة أبواب إلى جانب السيارة أوروبس، قال: "عندما درسنا فكرة الطراز الرابع، فحصنا جميع القطاعات التي لا نتواجد فيها، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية". وقد تم استبعاد العديد من الخيارات. 

وأضاف وينكلمان: "استبعدنا إنتاج سيارة دفع رباعي صغيرة، كما استبعدنا إنتاج سيارة صالون بأربعة أبواب، لأن هذا القطاع آخذ في الانكماش".

وأضاف: "إذا بعنا سيارة صالون، فسنبيع في الغالب سيارات ذات قاعدة عجلات طويلة، وهو ما لا يتناسب مع سياراتنا". وكانت لامبورجيني قد فكرت سابقا في إنتاج سيارة صالون مستوحاة من تصميم إستوك الأنيق الذي طرح عام ٢٠٠٨، ولكن يبدو أن وينكلمان غير مهتم بإحياء هذه الفكرة.

يذكر أن لامبورجيني في إنتاج سيارة سيدان مستوحاة من تصميم إستوك الأنيق الذي ظهر عام 2008، لكن يبدو أن وينكلمان غير مهتم بإحياء الفكرة.

وأضاف وينكلمان: "ما كان ينقصنا، أو ما زال ينقصنا، وما كان نقطة انطلاق شركتنا، هو سيارة جران توريزمو. لذا، فإن الفكرة هي سيارة كبيرة ذات بابين ومقاعد أمامية وخلفية تتسع لأربعة ركاب".

كما أشار وينكلمان، إلى أن أول منتجين من لامبورجيني كانا سيارتين جران توريزمو أنيقتين، وهما جي.تي 350 وجي.تي400 بغطاء محرك طويل لإخفاء محركهما ذي الـ 12 صماما، والتي تميزت بمقصورة داخلية ذات تصميم انسيابي. كما اختبرت لامبورجيني السوق بسيارة جران توريزمو ذا ببابين عام 2014 أطلقت عليها اسم أستيريون.

