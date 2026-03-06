الأوراق المطلوبة وطرق تجديد جواز السفر أون لاين

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا حول الاوراق المطلوبة وطرق تجديد جواز السفر اون لاين، وطريقة استخراج جواز سفر مستعجل في مصر، في ظل رغبة الكثير من المواطنين في الحصول على جواز السفر خلال فترة زمنية قصيرة دون الانتظار لفترات طويلة.

جواز السفر

استخراج جواز سفر مستعجل

تتيح مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج جواز سفر مستعجل خلال مدة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز يومين، مع إمكانية إنهاء الإجراءات من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

للحصول على جواز سفر مستعجل، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى مكتب الجوازات التابع لمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

2. سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة بخط اليد.

3. تقديم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص.

4. سداد الرسوم المقررة لاستخراج الجواز.

ويتم استلام جواز السفر المستعجل خلال 48 ساعة، بينما يمكن الحصول عليه في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري، أما الجواز العادي فيصدر عادة خلال فترة تتراوح بين 7 و15 يوما كحد أقصى.

جواز السفر

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

بطاقة رقم قومي سارية لمن هم فوق 16 عاما.

شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عاما.

أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا لم تكن مثبتة في بطاقة الرقم القومي.

ثلاث صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

شهادة قيد دراسي للطلاب والطالبات.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور مع صورتين منها.

للإناث المتزوجات: أصل قسيمة الزواج مع صورتين.

للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب مع صورتين.

رسوم استخراج جواز السفر

جواز سفر مستعجل: تبلغ الرسوم نحو 1450 جنيها، ويتم استلامه خلال 24 ساعة تقريبا.

جواز السفر العادي: تبلغ تكلفته حوالي 900 جنيه، ويتم استلامه خلال 3 إلى 7 أيام عمل.

أماكن التقديم على جواز السفر

يمكن للمواطنين التقدم بطلب استخراج جواز السفر من خلال مكاتب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المنتشرة في جميع المحافظات، على أن يتم التوجه إلى المكتب التابع لمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

كما يمكن لسكان المحافظات التوجه إلى المقر الرئيسي للمصلحة في العباسية لتقديم الطلب واستلام الجواز خلال مواعيد العمل الرسمية.

جواز السفر

مدة صلاحية جواز السفر المصري

تبلغ مدة صلاحية جواز السفر المصري 7 سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولا يسمح بتمديد الجواز بعد انتهاء صلاحيته، بل يجب استخراج جواز جديد.

وتؤكد وزارة الداخلية المصرية أن خدمة استخراج جواز السفر المستعجل تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين العاجلة للسفر، سواء للعمل أو العلاج أو أداء الشعائر الدينية، مع ضمان سرعة إنجاز الإجراءات ودقة البيانات ضمن منظومة الخدمات الحكومية الحديثة.