قتلها في الشارع بسكين.. تفاصيل مصرع فتاة الخصوص بسبب جوازة

واقعة مأساوية هزت مدينة الخصوص، بعد مقتل فتاة الخصوص ميرنا على يد شاب كان يرغب في الزواج منها لكنها رفضت، فكانت النتيجة مصرع الفتاة بسلاح أبيض في الشارع ليكون ذلك المشهد الأخير في حياتها التي كانت تخطط لها وتفكر في عمل ومستقبل مختلف وتأجيل زواجها حالياً حتى تحقق ما تتمنى في حياتها العملية.

مقتل فتاة الخصوص في الشارع

القصة بدأت حين كانت تتواجد ميرنا برفقة أسرتها في منزل شقيقتها نانسي، وقررت أن تعود إلى منزلها وحدها لتستعد لعملها في اليوم التالي ، لكن كانت تلك الخطوات الأخيرة التي تخطوها ميرنا في الحياة لتخرج إلى الشارع لتلقى مصيرها المؤلم على يد الشاب الذي كان تقدم لخطبتها لكنها رفضته.

طعنات بسلاح أبيض

وأثناء عودتها إلى المنزل، فوجئت ميرنا بهذا الشاب أمامها يعتدي طريقها ثم يسدد لها ضربات بسلاح ابيض في منطقة البطن، لتصرخ ميرنا وتسقط على الارض غارقة في دمائها، ويجتمع حولها المارة بالشارع وهم في حالة ذهول من المشهد ، بينما حاول الشاب الهروب إلى احدى العمارات المجاورة لكن استطاع أهالي المنطقة الإمساك به وتقديمه للشرطة.





نقل فتاة الخصوص إلى المستشفى

وعلى الفور حاول أهالي المنطقة نقل الفتاة ميرنا إلى المستشفي في " توك توك" ، لكنها فارقت الحياة ولم يستطع الاطباء إسعافها .



خلفية الأزمة

وبحسب رواية الأسرة، فإن شابًا من المنطقة كان قد تقدم لخطبتها منذ فترة، وعندما عرضتالأسرة الأمر عليها، أكدت أنها لا ترغب في الزواج خلال هذه المرحلة، مشددين على أن قرارهاكان عامًا وليس موجّهًا لشخص بعينه.

ورغم الرفض، تكررت محاولات التواصل من جانب الشاب، بل حضر إلى منزل الأسرة مدعيًاوجود وعد سابق بالزواج، وهو ما نفته العائلة تمامًا.

وأكدت الأسرة أن الفتاة تلقت رسائل حملت تهديدات بعد تمسكها برفض الارتباط.

حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيق

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم، بعد اتهامه بطعن المجنيعليها بسلاح أبيض في الشارع بدائرة القسم، إثر رفضها الارتباط به، وتم تحرير محضر بالواقعة،وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث

وأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهبتسديد عدة طعنات لفتاة في الشارع بمدينة الخصوص، على إثر رفضها الارتباط به، وطلبتتحريات المباحث حول الواقعة.

أسرة ميرنا تطلب حقها

طالبت أسرة «ميرنا»، فتاة الخصوص ضحية خطيبها المرفوض فى محافظة القليوبية والتىلقيت مصرعها على يد شاب بعد أن رفضت الارتباط به، بأن ينال المتهم عقوبته بالقانون حتىيبرد نارهم ويحصلوا على حق «ميرنا» التى راحت ضحية الغدر على يد شاب تقدم لخطبتهاوعندما رفضته قام بإنهاء حياتها طعنًا بآلة حادة.

وأوضحت أسرة «ميرنا» أن المتهم تواصل مع والدة المجنى عليها، يطلب منها أن يحضر إلىمنزلهم حتى يطلب «ميرنا» للزواج إلا أن ميرنا رفضت مبدأ الزواج فى الوقت الحالى لكنالشاب المتهم اعتقد ان الاسرة قد قبلت طلبه عندما وافقت أن ياتى إلى المنزل للقائهم وهذالم يحدث حيث اكدت والدة ميرنا خلال التحقيقات ان والد المجنى عليها لم يعطه أى كلمةبخصوص زواجه من ابنتهم.

الأم تروي الحقيقة

وأضافت الأم فى التحقيقات: يوم الواقعة كنا متواجدين فى منزل شقيقة الفتاة الكبرى«نانسى» وكانت «ميرنا» معنا ثم توجهت إلى منزلنا لأنها تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا لعملهاوعقب نزولها الشارع سمعنا أصواتًا عالية من الاهالى والجيران فنزل والدها ونزلت معهلاستطلاع الامر فوجدنا "ميرنا" ملقاة على الأرض غارقة فى دمائها.