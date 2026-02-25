قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قتلها في الشارع بسكين.. تفاصيل مصرع فتاة الخصوص بسبب جوازة

فتاة الخصوص
فتاة الخصوص
رشا عوني

واقعة مأساوية هزت مدينة الخصوص، بعد مقتل فتاة الخصوص ميرنا على يد شاب كان يرغب في الزواج منها لكنها رفضت، فكانت النتيجة مصرع الفتاة بسلاح أبيض في الشارع ليكون ذلك المشهد الأخير في حياتها التي كانت تخطط لها وتفكر في عمل ومستقبل مختلف وتأجيل زواجها حالياً حتى تحقق ما تتمنى في حياتها العملية.

مقتل فتاة الخصوص في الشارع

القصة بدأت حين كانت تتواجد ميرنا برفقة أسرتها في منزل شقيقتها نانسي، وقررت أن تعود إلى منزلها وحدها لتستعد لعملها في اليوم التالي ، لكن كانت تلك الخطوات الأخيرة التي تخطوها ميرنا في الحياة لتخرج إلى الشارع لتلقى مصيرها المؤلم على يد الشاب الذي كان تقدم لخطبتها لكنها رفضته.

طعنات بسلاح أبيض

وأثناء عودتها إلى المنزل، فوجئت ميرنا بهذا الشاب  أمامها يعتدي طريقها ثم يسدد لها ضربات بسلاح ابيض في منطقة البطن، لتصرخ ميرنا وتسقط على الارض غارقة في دمائها، ويجتمع حولها المارة بالشارع وهم في حالة ذهول من المشهد ، بينما حاول الشاب الهروب إلى احدى العمارات المجاورة لكن استطاع أهالي المنطقة الإمساك به وتقديمه للشرطة.


نقل فتاة الخصوص إلى المستشفى

وعلى الفور حاول أهالي المنطقة نقل الفتاة ميرنا إلى المستشفي في " توك توك" ، لكنها فارقت الحياة ولم يستطع الاطباء إسعافها .
 

خلفية الأزمة

وبحسب رواية الأسرة، فإن شابًا من المنطقة كان قد تقدم لخطبتها منذ فترة، وعندما عرضتالأسرة الأمر عليها، أكدت أنها لا ترغب في الزواج خلال هذه المرحلة، مشددين على أن قرارهاكان عامًا وليس موجّهًا لشخص بعينه.

ورغم الرفض، تكررت محاولات التواصل من جانب الشاب، بل حضر إلى منزل الأسرة مدعيًاوجود وعد سابق بالزواج، وهو ما نفته العائلة تمامًا. 

وأكدت الأسرة أن الفتاة تلقت رسائل حملت تهديدات بعد تمسكها برفض الارتباط.

حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيق

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم، بعد اتهامه بطعن المجنيعليها بسلاح أبيض في الشارع بدائرة القسم، إثر رفضها الارتباط به، وتم تحرير محضر بالواقعة،وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث

وأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهبتسديد عدة طعنات لفتاة في الشارع بمدينة الخصوص، على إثر رفضها الارتباط به، وطلبتتحريات المباحث حول الواقعة.

أسرة ميرنا تطلب حقها

طالبت أسرة «ميرنا»، فتاة الخصوص ضحية خطيبها المرفوض فى محافظة القليوبية والتىلقيت مصرعها على يد شاب بعد أن رفضت الارتباط به، بأن ينال المتهم عقوبته بالقانون حتىيبرد نارهم ويحصلوا على حق «ميرنا» التى راحت ضحية الغدر على يد شاب تقدم لخطبتهاوعندما رفضته قام بإنهاء حياتها طعنًا بآلة حادة.

وأوضحت أسرة «ميرنا» أن المتهم تواصل مع والدة المجنى عليها، يطلب منها أن يحضر إلىمنزلهم حتى يطلب «ميرنا» للزواج إلا أن ميرنا رفضت مبدأ الزواج فى الوقت الحالى لكنالشاب المتهم اعتقد ان الاسرة قد قبلت طلبه عندما وافقت أن ياتى إلى المنزل للقائهم وهذالم يحدث حيث اكدت والدة ميرنا خلال التحقيقات ان والد المجنى عليها لم يعطه أى كلمةبخصوص زواجه من ابنتهم.

الأم تروي الحقيقة

وأضافت الأم فى التحقيقات: يوم الواقعة كنا متواجدين فى منزل شقيقة الفتاة الكبرى«نانسى» وكانت «ميرنا» معنا ثم توجهت إلى منزلنا لأنها تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا لعملهاوعقب نزولها الشارع سمعنا أصواتًا عالية من الاهالى والجيران فنزل والدها ونزلت معهلاستطلاع الامر فوجدنا "ميرنا" ملقاة على الأرض غارقة فى دمائها.

فتاة الخصوص مقتل فتاة الخصوص قصة فتاة الخصوص جريمة قتل ميرنا فتاة الخصوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

ترشيحاتنا

المتهمين

انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

المتهم

غير متزن.. القبض على أجنبى صاحب فيديو الرقص في الشارع

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد