لرفضها خطبته.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة على يد شاب بالخصوص والأسرة تطالب بالقصاص العادل

كشفت أسرة "ميرنا" والتي لقيت مصرعها على يد شاب بطعنات غادرة في الشارع، بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، أنه منذ فترة تواصل المتهم معهم لعرض التقدم لخطبة ابنتهم وبعرض الأمر عليها أكدت أنها ترفض الزواج عموما في هذه الأثناء، وليس رفض الشخص نفسه، إلا أنه أصر وتواصل عدد من أفراد الأسرة للتقدم إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قبل الفتاة الراحلة، وقوبل ذلك برسائل تهديد من قبل المتهم للمجني عليها، يهددها فيها بقتلها.

الوداع الأخير

وتابعت الأسرة، أن المتهم تواصل مع والدة الفتاة المجني عليها، وطلب منها الحضور، إلا أنها رفضت ذلك لعدم وجود رب المنزل، وبعد وصوله المنزل طلب الأب من زوجته التواصل مع الشاب لحضوره لاستبيان الأمر، ولكن عند حضوره ادعي الشاب أن الأسرة وعدته بالزواج ولم يوفوا بوعدهم وهذا لم يحدث من قبل.



وأوضحت، أنه يوم الواقعة، كانت شقيقة الفتاة الكبرى "نانسي" متواجدة معهم بالمنزل، وبعد انتهاء السهرة نزلت الفتاة وبرفقتها شقيقتها الكبري وتوجهوا لأحد المحال، ثم انتقل الجميع لمنزل "نانسي"، وبعد انتهاء السهرة حرصت الفتاة "ميرنا" على النزول للتوجه للمنزل لإعداد نفسها للذهاب لعملها صباحا، حيث إنها تعمل "كول سنتر" بأحد المطاعم.

واستطردت، أن الفتاة "ميرنا" أسرعت في النزول قبلهم بحوالي 5 دقائق فقط، وبعدها نزلنا إحنا، وفجأة وجدنا تجمعا كبيرا وزحاما ومركبات "تكاتك"، موضحا: "لما لقينا زحمة وتكاتك قولنا أكيد خناقة، والدة البنت حاولت تدخل الزحام وكمان أنا فوجئنا بميرنا ملقاه على الأرض وغرقانة في دمها، وانتقلنا بيها على المستشفى لكنها كانت قد توفت.

وطالبت الأسرة، بالقصاص العادل من المتهم، وتوقيع أقصي عقوبة عليه، نظير ما ارتكبه من جريمة بشعة بحق الفتاة، وسط الشارع.

حبس المتهم

وأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسديد عدة طعنات لفتاة في الشارع بمدينة الخصوص، على إثر رفضها الارتباط به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وشيع أهالي مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، جثمان الفتاة التي لقيت مصرعها طعنا على يد شاب، إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسرتها وأقاربها، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم، بعد اتهامه بطعن المجني عليها بسلاح أبيض في الشارع بدائرة القسم، إثر رفضها الارتباط به، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد مصرع فتاة على يد شاب، بعدما سدد لها طعنة نافذة في منطقة البطن وسط الشارع بدائرة قسم شرطة الخصوص، بسبب رفضها خطبته.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة، حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.