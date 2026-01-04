قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

جواز السفر المستعجل 2026.. طريقة سريعة برسوم وشروط بسيطة

جواز السفر المستعجل 2026
جواز السفر المستعجل 2026
خالد يوسف

في ظل رغبة العديد من المواطنين في السفر للخارج، سواء للعمل أو السياحة، يبحث العديد من المواطنين عن خطوات استخراج جواز سفر «باسبور» مستعجل، حيث أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابع لوزارة الداخلية إمكانية إصدار أو تجديد جواز السفر في مصر 2026، من خلال خطوات بسيطة هدفها تسهيل الإجراءات والاتجاه إلى الرقمية.

طريقة عمل جواز سفر مستعجل لأول مرة

ـ في حال إصدار جواز سفر مستعجل لأول مرة، يتعين على المواطن التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامته.

ـ يسحب نموذج 29 جوازات ويقوم بملء البيانات المطلوبة بخط يد المواطن ذاته.

ـ يقدم الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر إلى الموظف المختص ليتم مراجعتها.

ـ يدفع رسوم استخراج جواز السفر المستعجل ويستلم إيصال وينتظر المهلة المحددة لاستلام جواز السفر.

ـ استخراج جواز سفر فوري يكون في غضون يوما واحدا، واستخراج جواز سفر عادي يكون في غضون أسبوع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

ـ بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

ـ شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

ـ أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

ـ 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

ـ للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

ـ للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

ـ للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

ـ للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

ـ  48 ساعة في حالة الطلب المستعجل.

ـ  في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

ـ أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 3: 7 أيام كحد أقصى لاستلام الجواز.

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل

ـ برسوم قدرها 1450 جنيها، ويتمكن المواطن من الحصول على جواز السفر خلال 24 ساعة فقط.

ـ بينما تكلفة استخراج جواز سفر عادي برسوم 900 جنيه ويتم الحصول عليه في غضون 3 إلى 7 أيام عملا.

أماكن استخراج جواز السفر

يمكن للمواطن المصري استخراج جواز السفر داخل مصر، من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية المصرية. 

ويتم الذهاب لمكتب الجوازات التابع للمنطقة السكنية كما هو مسجل في عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن.

كما يمكن التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية لسكان الأقاليم والمحافظات، على أن يتم التوجه في أوقات العمل الرسمية وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.

مدة صلاحية جواز السفر هي 7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد.

