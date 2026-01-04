قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطمئن قلبك
الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا
خارجية الاحتلال الإسرائيلي تشيد بالعملية الأمريكية في فنزويلا
مشرفانا ورافعة راسنا.. محمد ممدوح يحتفي بعيد ميلاد شقيقته
وزير الحرب الأمريكي: لن نتردد في توظيف قدراتنا العسكرية «الفتاكة» في أي بقعة من العالم
الأنجولي آيلتسين كامويش بالأرقام.. هل يكون حل الأهلي الهجومي القادم؟
أسعار صرف العملات اليوم في السوق المصري.. فيديو
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
صاحبة يوم للستات وخلطة فوزية..من هي السيناريست الراحلة هناء عطية
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026

شهر رجب
شهر رجب
خالد يوسف

تصدر دعاء ليلة النصف من رجب، مؤشرات البحث في هذا التوقيت، بين أبناء الأمة الإسلامية على محرك جوجل العالمي، حيث يرغبون في تحميل أدعية للمتوفى، أو لطلب الخير في الدنيا والآخرة، باعتبار أن هذا اليوم المبارك من كل شهر هجري، يحرص فيه المسلمين على الصيام، إتباعًا لنصائح الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)، وبما أن الأشخاص يحرصون على ذكر الأدعية المستجابة خلال ساعات صيامهم، يتم البحث عن دعاء ليلة النصف من شهر رجب.

دعاء ليلة النصف من رجب 2026

يستطيع كل مسلم في هذه الآونة، ترديد دعاء ليلة النصف من رجب 2026 قبل حلول موعد آذان الفجر، باعتبار أن الليلة تبدأ من المغرب حتى الدقائق الأخيرة من الليل، إذا يتم التضرع إلى المولى عز وجل، لطلب الخيرات كلها في الدنيا والآخرة، والتي تتنوع ما بين أنواع الرزق المختلفة في الحياة، أو طلب العفو وغفران الذنوب جميعها، لدخول الجنة والبعد عن النار؛ لهذا من أجل مساعدتكم في الدعاء بالشكل الصحيح، إليكم مجموعة من الأدعية ضمن دعاء ليلة النصف من رجب.

- اللهم اجعلنا من أهل المغفرة في هذه الليلة المباركة، وارزقنا من فضلك الواسع.

- اللهم اجعلنا من الذين يكثرون من الدعاء في هذه الليلة، ويستجاب لهم في كل ما يسألون.

- اللهم اجعلنا من الذين يسيرون على صراطك المستقيم، واغفر لنا ولأهلنا ولأحبابنا.

- اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا وتقبل توبتنا.

- اللهم اجعلنا من الذين يدعونك في هذه الليلة فلا تردهم، ويسألونك فلا تخيبهم.

- اللهم ارزقنا الراحة في قلوبنا، والسعادة في حياتنا، والنجاح في أعمالنا.

- اللهم اجعل هذه الليلة بداية لكل خير لنا في الدنيا والآخرة.

- اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الليل في هذه الليلة، ويشكرونك على نعمتك.

- اللهم اجعل دعاءنا مستجابًا في هذه الليلة، واغفر لنا ولأهلنا ولكل المسلمين.

- اللهم اجعل النصف من رجب مباركًا علينا، واجعلنا من الذين يتنزل عليهم رحماتك في هذه الليلة المباركة.

- اللهم اجعل هذه الليلة بداية لتغيير حياتنا للأفضل، وارزقنا فيها من فضلك الواسع.

- اللهم ارزقنا في هذه الليلة المباركة سعة في الرزق، وصحة في الأبدان، وأمانًا في النفوس.

- اللهم اجعلنا من الذين لا يشقى ذكرهم، ولا يرد لهم دعاء، في هذه الليلة المباركة.

- اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك في الليل والنهار، ولا تشغلنا عن طاعتك بشيء.

- اللهم ارزقنا في هذه الليلة الخير والبركة، ووفقنا للقيام والطاعة، واجعلها لنا منحة ورحمة.

- اللهم اجعل هذه الليلة خالية من الهموم، وتقبل دعواتنا، وارزقنا حسن الختام.

- اللهم اجعلنا من الذين يحسنون الظن بك، ويدعونك في هذه الليلة ولا تردهم.

دعاء ليلة النصف من رجب للمتوفى

يأتي دعاء ليلة النصف من رجب للمتوفى، ليشمل مجموعة الأدعية التالية، لنطلب من الله سبحانه وتعالى دخولهم الجنة، ورفع مكانتهم إلى الدرجات العليا، منها:

- اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان.

- اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

- أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وترضى عنه وتسلمه من النار يا رب العالمين.

- اللهم اجعل عمله الصالح في الدنيا شفيعًا له يوم أن يلقاك.

- يا رحمن يا رحيم، أتوسل إليك أن تيمن كتابه وأن تيسر حسابه، وألا تجعل له ذنبًا إلا غفرته، وأن تجعل مثواه الجنة يا الله.

- يا الله.. أنت تعلم أن ميتنا شهد لك بالوحدانية وبأن محمد عبدك ورسولك.

- أسألك يا الله أن تغفر له وترحمه وتجمعه في جناتك مع عبادك الصالحين.

- أنت الغني عن عذاب عبادك يا الله، أتوسل إليك أن تتجاوز عن سيئاته وأن تغفر له جميع ذنوبه.

- يا الله هو عبدك وليس له من يرحمه سواك فاجعله مُنعمًا في قبره يا رب العالمين.

- أسألك اللهم أن تنير قبره وأن تؤنس وحشته وأن تجمعنا به في جنات الخلد يا أكرم الأكرمين.

- يا الله أنت تعلم كم صبر عبدك على البلاء في الدنيا، أسألك يا الله أن تجازيه على صبره خير الجزاء.

- أسألك يا رحيم أن تجعله برفقة النبيين والصديقين والشهداء في جنات النعيم.

- أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وتغفر له وأن تربط على قلوب ذويه وأن تلهمهم الصبر والسلوان.

- أسألك يا رحيم أن تباعد بين ذنوبه وخطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.

- اللهم أرزقه رضاك عليه في الدار الآخرة، وأرزقه شربة هنيئة من يد حبيبك محمد لا يظمأ بعدها أبدًا.

- يا من لا إله إلا أنت، أتوسل إليك أن ترزقه الثبات على الصراط المستقيم.

أذان الفجر ردده قبل أذان الفجر دعاء ليلة النصف من رجب تحميل أدعية للمتوفى اليوم المبارك الرسول صلى الله عليه وسلم

