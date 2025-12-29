فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب

قيام الليل أفضل عبادة يداوم عليها الإنسان في الثلث الأخير من الليل وخاصة في فصل الشتاء الذي تزيد فيه عدد ساعات الليل ما يجعلها فرصة لزيادة الطاعات وأداء صلاة قيام الليل، ففي جوف الليل تتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات.

وقد اختص الله عز وجل هذا الوقت المبارك بفضل كبير لمن يطلب المغفرة، فينال القائم بين يدي ربه مغفرة وإجابة للدعاء، وفي السطور التالية نتعرف على فضل صلاة قيام الليل.

فضل قيام الليل في شهر رجب

مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين يداومون على قيام الليل، واختصهم بفاضئل في مواضع متعددة من كتابه العزيز، وبيّن منزلتهم في سورة الذاريات “إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ”، حيث وصفهم بالإحسان وقلة النوم من أجل مناجاة ربهم والاستغفار في ثلث الليل الأخير.

كما أثنى الله عز وجل في كتابه المجيد على المداومين على قيام الليل في فقوله سبحانه وتعالى "وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا"، فكان قيام الليل علامة بارزة لعباد الرحمن.

وبيّن الله عز وجل أن قيام الليل سبب في رفع الدرجات، فقال "تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا"، وهي دلالة على صدق الإخلاص وشدة التعلق بالله في أوقات الليل، فهي علامة على الإخلاص والعبادة المستمرة لله ليلاً ونهاراً.

وووضّح سبحانه فضل قيام الليل، مميّزًا إياهم عن غيرهم من العباد، بقوله تعالى: "أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"، في إشارة واضحة إلى رفعة أهل الطاعة والبصيرة.

وجاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا الفضل العظيم، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "رحم الله رجلًا قام من الليل فصلّى وأيقظ امرأته… ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجها"، وهو دليل على أن قيام الليل سبب لنيل رحمة الله، وبركة البيوت، وصلاح القلوب.

فضل صلاة القيام

فضل صلاة القيام من السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدح الله تعالى عباده الذين هم أهل الجنة بأنهم: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: 16]، وقال تعالى مادحًا لهم أيضًا: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 17].

وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهي تُصَلَّى مثنى مثنى، كما ورد بالسؤال؛ وذلك لرواية "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ".

ويمكن اختصار أهم فضائل صلاة قيام الليل في النقاط التالية:

أثنى الله تعالى على عباده الذين يحرصون على قيام الليل في الكثير من مواضع القرآن الكريم، كقوله في سورة الذاريات: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ* كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).[٩] وصف الله تعالى ومدح أهل قيام الليل بالصفات الحسنة والأخلاق الحميدة التي يتفرّدون بها عن غيرهم من عباد الله، وذلك في قوله تعالى: (وَعِبَادُ الرَّحْمَـنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا)،[١٠] وقال -تعالى-: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ). المواظبة على صلاة قيام الليل ينال عليها العبد الفضل من الله دون غيره من العباد، وبيّن ذلك قول الله تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ). قيام الليل سبب للحصول على رحمة الله تعالى فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (رحِمَ اللَّهُ رجلًا قامَ مِن اللَّيلِ فصلَّى وأيقظَ امرأتَه، فإن أبَتْ نضحَ في وجهِها الماءَ، رحِمَ اللَّهُ امرأةً قامَت مِن اللَّيلِ وصلَّتْ وأيقظَتْ زِوجَها، فإن أبَى نضَحَتْ في وجهِه الماءَ).

وقت صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

يبدأ وقت صلاة قيام الليل من حين الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر، ولكن الوقت الأفضل لهذه الصلاة هو الثلث الأخير من الليل؛ لأنّ الله -عزّ وجلّ- ينزل إلى السماء في الثلث الأخير كما رُوي في الحديث: «إذا مضى شطرُ اللَّيل، أو ثُلُثاهُ، ينزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى إلى السَّماء الدُّنيا، فيقول: هل من سائِلٍ يُعطى؟ هل من داعٍ يُستجابُ له؟ هل من مُستغفرٍ يُغفرُ له؟ حتَّى ينفجر الصُّبح».وفي أي وقت صلّى فيه المسلم فإنّه ينال الأجر والثواب بإذن الله تعالى.

أمّا عدد ركعات صلاة الليل؛ فإنّ المسلم يصلّي ما يشاء من الركعات مثنى مثنى، ولو صلّى المسلم إحدى عشر ركعةً مع الوتر فهو أفضل، لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فعل ذلك كما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها.

كيفية صلاة قيام الليل

الأفضل في كيفية صلاة قيام الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاةُ اللَّيل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدُكمُ الصُّبح، صلَّى ركعةً واحدةً تُوترُ له ما قد صلَّى» وأقل الوتر ركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، فإن أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن يسلّم بعد الركعتين ويأتي بواحدة، وإن أوتر بخمسة فيسلم بعد كل ركعتين ومن ثمّ يأتي بركعة واحدة.

ويراعي في صلاته الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، فيخشع في صلاته ولا يتعجل فيها، فأن يصلي عددًا قليلًا من الركعات بخشوعٍ وطمأنينةٍ؛ خيرٌ له مما هو أكثر بلا خشوع.