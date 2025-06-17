كيف أدعو الله بعد قيام الليل؟.. 8 كنوز تحقق الدعاء المستجاب لا تفوتها

قيام الليل من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، وقد أثنى الله عز وجل في كتابه الكريم على من يتهجدون بالليل، فقال: "تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا"، مما يدل على مكانة هذه العبادة الجليلة وفي السطور التالية نتعرف على كيفية الدعاء المستجاب بعد قيام الليل.

8 كنوز تحقق الدعاء المستجاب بعد قيام الليل

يتساءل عدد كبير من المؤمنين عن الدعاء المستجاب وما الذي يجب أن يحرص عليه المسلم لإجابة الدعاء وفي السطور التالية نتعرف على 8 كنوز تحقق قبول الدعاء بعد قيام الليل ومنها:

حمد الله كثيرا والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يبدأ الدعاء المستجاب بحمد الله والثناء عليه. على الداعي أن يكون لديه اليقين بالإجابة فيدعو الله وهو على يقين بأن ربه سيتجيب له ويحقق له ما يتمناه. إخلاص النية لله من أهم خطوات الدعاء المستجاب فيجب أن يكون قلب العبد خاشعا لله سبحانه وتعالى وحده. تكرار الدعاء وعدم اليأس وتعجل الإجابة حيث يستحب تكرار الدعاء والإلحاح والسؤال أكثر من مرةٍ. يستحب للداعي أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة ويرفع يدين تضرعا إلى الله فذلك أحرى وأدعى لاستجابة الدعاء. الدعاء بالخير فلا يدعو بإثمٍ أو بقطيعة رحم دون الاعتداء على النفس أو الأهل أو المال أو الولد بالدعاء. الاستغفار والتوبة حيث إن الأذكار وكثرة ترديدها تحقق الدعاء المستجاب، وخاصة الاستغفار فهو تجديد التوبة إلى الله سبحانه، والاعتراف بالذنوب والسيئات. التوسل إلى الله وأن يلتزم بالدعاء بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا وذلك في قول الله تعالى "ولله الأسماء الحسنى فاعوده بها".

دعاء مستجاب فى قيام الليل

عن عبدالله بن عباس، أن رسول لله صلى لله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليل يقول: (اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لى ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهى لا إله الا أنت).

دعاء بعد قيام الليل