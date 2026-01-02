عالم أزهري: شهر رجب تضاعف فيه الأعمال

قال الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله تعالى، جعل للأمة مواسم للطاعة، وهذه المواسم تقربنا لله عز وجل، وأن الله أمرنا بزيادة الطاعات، وكل شخص عليه أن يعلم قيمة الوقت والأيام.

وأضاف الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن من ضمن العطايا شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، وأن الأعمال به تكون بأجور مضاعفة، ولذلك على الجميع اغتنام هذه النفحات.

ولفت إلى أن شهر رجب كان معظما في الجاهلية قبل قدوم الرسول، وأن سيدنا محمد كان يصوم في شهر رجب، وأن من أحب الأعمال في شهر رجب كثرة الاستغفار.

وتابع أن شهر رجب يكون مبشرات ومقدمات لـ شهر رمضان، ولذلك على كل شخص أن يستغل الفرص الربانية، ويكثر من الأعمال الخيرية.