استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة

يبحث الكثير عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس اليوم ، حيث يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية او موقع مصر الرقمية و تسجيل بياناتك وسداد الرسوم ، وهناك العديد من طرق استخراخ بطاقة الرقم القومي في24 ساعة وكذلك استخراج البطاقة من المنزل عن طريق طلب سيارة خاصة عبر الرقم الساخن و إتمام الاجراءات و استلامها في نفس اليوم.





أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026

استمارة عادية: 50 جنيه، تسلم خلال 15 يوم.

استمارة عاجلة: 125 جنيه، تسلم خلال 3 أيام.

استمارة خاصة (VIP): 175 جنيه، تسلم خلال 24 ساعة.

استمارة VIP إكسبريس:515 جنيه، تسلم خلال 30 دقيقة.

فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في المولات التجارية الكبرى أو مقر العباسية، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو عبر السيارات المتنقلة.





استخراج البطاقة في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

(مثل سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول.

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا).

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم.

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.





استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

وعن استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم، فإنه تتيح وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم، وذلك من خلال التوجه إلى بعض المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، مثل السجل المدني النموذجي بالعباسية أو المولات الخدمية المعتمدة، حيث يقوم بسداد مبلغ 800 جنيها وذلك في حالة استلامها فوري، ويمكن استلامها بعد ساعتين من خلال سداد 600 جنيه.



استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

8- اضغط على تسجيل الطلب.

شروط استخراج بطاقة أونلاين

ويشترط لاستخراج البطاقة إلكترونيا، أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة نفسه، مع ضرورة التوجه ورقيًا للسجل المدني إذا مر أكثر من 7 سنوات على صلاحية البطاقة القديمة.

استخراج بطاقة الرقم القومي منصة مصر الرقمية

من خلال منصة مصر الرقمية يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي، إليك الخطوات :



- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.. اضغط هنا

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة «الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية».

- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة «طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي».

- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.

- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.