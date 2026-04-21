الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
رشا عوني

يهتم المواطنون بمعرفة أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي ، حيث يتوافد المصريون يوميا على مقرات السجل المدني على مستوى الجمهورية لـ استخراج بطاقة الرقم القومي.

ووفرت وزارة الداخلية الان طرق حديثة ومميزة تتيح للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

  • صورة بطاقة قديمة (إن وجدت)
  • شهادة ميلاد (لأول مرة)
  • إثبات محل إقامة حديث
  • إثبات المهنة أو مفردات مرتب
  • صورة شخصية حديثة

 

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في المولات التجارية الكبرى أو مقر العباسية، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو عبر السيارات المتنقلة.

طرق استخراج البطاقة في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

(مثل سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول. 

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا). 

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم. 

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

 

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026

  • استمارة عادية: 50 جنيه، تسلم خلال 15 يوم.
  • استمارة عاجلة: 125 جنيه، تسلم خلال 3 أيام.
  • استمارة خاصة (VIP): 175 جنيه، تسلم خلال 24 ساعة.
  • استمارة VIP إكسبريس:515 جنيه، تسلم خلال 30 دقيقة.
  • فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيهاً. 

يجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر.

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

 1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

8- اضغط على تسجيل الطلب.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

