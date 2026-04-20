يبحث المواطنين عن خطوات استخراج قسيمة طلاق مميكنة 2026، في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، بما يتيح الحصول على الوثائق الرسمية بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه لمقار السجل المدني، وذلك وفقا لأحدث الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

استخراج قسيمة طلاق مميكنة 2026

خطوات استخراج قسيمة طلاق أونلاين

تتم عملية استخراج القسيمة إلكترونيا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، واختيار خدمات الأحوال المدنية، يلي ذلك الضغط على “طلب وثيقة طلاق”.



بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف وصلة القرابة، ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة وتأكيد الطلب، على أن يتم إرسال القسيمة إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد خلال 7 أيام عمل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القسيمة

يتطلب استخراج قسيمة الطلاق تقديم عدد من المستندات الأساسية، أبرزها صورة رسمية من حكم الطلاق مذيلة بالصيغة التنفيذية ومختومة بختم التنفيذ، إلى جانب شهادة بعدم استئناف الحكم من المحكمة المختصة، وخطاب موجه من محكمة الأسرة إلى السجل المدني التابع لمحل إقامة الزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى الرقم القومي لصاحب الطلب.

- ضوابط استخراج شهادات الطلاق من خلال الانترنت

- شروط استخراج شهادات الطلاق المميكنة

- 1. يجب ان تكون شهادة الطلاق مطبوعة سابقا.

- 2. يجب كتابه بيانات المطلق المطلقة (ثلاثي – رباعي).

- 3. يجب ان يكون تاريخ الطلاق بعد ابريل لسنه 1962

- 4. يجب ان يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

تكلفة استخراج قسيمة الطلاق المميكنة

تبلغ تكلفة استخراج القسيمة نحو 59 جنيها، يضاف إليها 12 جنيها رسوم التوصيل بالبريد، ليصل إجمالي الرسوم إلى 70 جنيها، ويمكن بعد استلام الوثيقة استخدامها في تحديث البيانات الشخصية ببطاقة الرقم القومي لتعديل الحالة الاجتماعية.

شروط إصدار قسيمة الطلاق

تشترط الجهات المختصة أن يكون مقدم الطلب من أصحاب الشأن أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مع ضرورة تسجيل حكم الطلاق في نظام الأحوال المدنية خلال 7 أيام من صدوره، حتى يتمكن الطرفان من استخراج القسيمة من أي سجل مدني.

وتظل الخدمة متاحة سواء إلكترونيا أو من خلال السجلات المدنية وماكينات الأحوال الذكية المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين في الحصول على الخدمة.

ويعكس هذا النظام المميكن تطور خدمات الأحوال المدنية، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان دقة وسرعة الحصول على الوثائق الرسمية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل قرار يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة

في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حصول المستحقين على حقوقهم، تم تفعيل قرار يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التهرب من تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.

ويتضمن القرار إنشاء غرفة مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى السيدات المتضررات من امتناع الأزواج السابقين عن سداد النفقات، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة أقارب أو مصروفات حضانة وسكن، بهدف تسريع إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه عاجل لمعالجة أزمة تأخر تنفيذ أحكام النفقة، دون انتظار إدخال تعديلات تشريعية جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، حيث تم إصدار قرار وزاري يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي يثبت امتناعه عن السداد.

ويشمل قرار التعليق عددا من الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، من بينها تراخيص البناء، وبطاقات التموين، وخدمات التوثيق في الشهر العقاري، وتركيب عدادات الكهرباء، واستخراج رخص القيادة المهنية، بما يمثل وسيلة ضغط فعالة لإلزام غير الملتزمين بسداد المستحقات.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على حماية الحقوق القانونية للأسر، خاصة النساء والأطفال، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون.