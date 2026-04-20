بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
خطوات استخراج قسيمة طلاق مميكنة 2026

محمد غالي

يبحث المواطنين عن خطوات استخراج قسيمة طلاق مميكنة 2026، في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، بما يتيح الحصول على الوثائق الرسمية بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه لمقار السجل المدني، وذلك وفقا لأحدث الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

خطوات استخراج قسيمة طلاق أونلاين

تتم عملية استخراج القسيمة إلكترونيا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، واختيار خدمات الأحوال المدنية، يلي ذلك الضغط على “طلب وثيقة طلاق”. 


بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف وصلة القرابة، ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة وتأكيد الطلب، على أن يتم إرسال القسيمة إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد خلال 7 أيام عمل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القسيمة

يتطلب استخراج قسيمة الطلاق تقديم عدد من المستندات الأساسية، أبرزها صورة رسمية من حكم الطلاق مذيلة بالصيغة التنفيذية ومختومة بختم التنفيذ، إلى جانب شهادة بعدم استئناف الحكم من المحكمة المختصة، وخطاب موجه من محكمة الأسرة إلى السجل المدني التابع لمحل إقامة الزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى الرقم القومي لصاحب الطلب.

- ضوابط استخراج شهادات الطلاق من خلال الانترنت

- شروط استخراج شهادات الطلاق المميكنة

- 1. يجب ان تكون شهادة الطلاق مطبوعة سابقا.

- 2. يجب كتابه بيانات المطلق المطلقة (ثلاثي – رباعي).

- 3. يجب ان يكون تاريخ الطلاق بعد ابريل لسنه 1962

- 4. يجب ان يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

تكلفة استخراج قسيمة الطلاق المميكنة

تبلغ تكلفة استخراج القسيمة نحو 59 جنيها، يضاف إليها 12 جنيها رسوم التوصيل بالبريد، ليصل إجمالي الرسوم إلى 70 جنيها، ويمكن بعد استلام الوثيقة استخدامها في تحديث البيانات الشخصية ببطاقة الرقم القومي لتعديل الحالة الاجتماعية.

شروط إصدار قسيمة الطلاق

تشترط الجهات المختصة أن يكون مقدم الطلب من أصحاب الشأن أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مع ضرورة تسجيل حكم الطلاق في نظام الأحوال المدنية خلال 7 أيام من صدوره، حتى يتمكن الطرفان من استخراج القسيمة من أي سجل مدني.

وتظل الخدمة متاحة سواء إلكترونيا أو من خلال السجلات المدنية وماكينات الأحوال الذكية المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين في الحصول على الخدمة.

ويعكس هذا النظام المميكن تطور خدمات الأحوال المدنية، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان دقة وسرعة الحصول على الوثائق الرسمية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل قرار يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة

في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حصول المستحقين على حقوقهم، تم تفعيل قرار يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التهرب من تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.

ويتضمن القرار إنشاء غرفة مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى السيدات المتضررات من امتناع الأزواج السابقين عن سداد النفقات، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة أقارب أو مصروفات حضانة وسكن، بهدف تسريع إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة.

تفعيل قرار ضد الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه عاجل لمعالجة أزمة تأخر تنفيذ أحكام النفقة، دون انتظار إدخال تعديلات تشريعية جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، حيث تم إصدار قرار وزاري يقضي بتعليق الخدمات الحكومية عن كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي يثبت امتناعه عن السداد.

ويشمل قرار التعليق عددا من الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، من بينها تراخيص البناء، وبطاقات التموين، وخدمات التوثيق في الشهر العقاري، وتركيب عدادات الكهرباء، واستخراج رخص القيادة المهنية، بما يمثل وسيلة ضغط فعالة لإلزام غير الملتزمين بسداد المستحقات.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على حماية الحقوق القانونية للأسر، خاصة النساء والأطفال، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد