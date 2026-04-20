أخبار التكنولوجيا .. هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك مواصفاتها وبسرعة شحن طلقة إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة |إليك مواصفاتها

كشفت التقارير أن الجيل القادم من هواتف Honor الرائدة سيضم هاتف Magic 9 Pro Max بالإضافة إلى هاتفي Magic 9 وMagic 9 Pro.

وقد كشف منشور جديد على منصة Weibo عن إمكانيات كاميرا طرازات Pro Max قبل إطلاقها المتوقع في أكتوبر من هذا العام في الصين.. إليكم نظرة على ما كشفه هذا التسريب الأخير.

آيفون 18 برو.. ما هو اللون المميز لهذا العام؟ ومتى يصل الهاتف؟

بعد النجاح الهائل الذي حققه هاتف iPhone 17 Pro باللون البرتقالي الكوني، تشير التقارير إلى أن شركة Apple تعمل على تطوير ثلاثة ألوان جديدة على الأقل لهاتف iPhone 18 Pro، بما في ذلك لون الكرز الداكن المميز وخيار اللون الأزرق الفاتح الذي يذكرنا بالطرازات السابقة.

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

يعدّ الباوربنك من الملحقات الأساسية للبقاء على اتصال أثناء التنقل. أجهزة اليوم ليست عمليةبنوك الطاقة فحسب، بل تتميز أيضاً بأنها نحيفة وخفيفة الوزن وأنيقة.

تقوم العديد من العلامات التجارية بتصميم باوربنك فائقة النحافة تجمع بين سهولة الحمل والشحن السريع لتلبية احتياجات المستخدمين العصريين. إليكم أفضل الباوربنك فائقة النحافة لعام 2026، والتي تتميز بالشحن السريع والتصميم الأنيق.

أطلقت لينوفو باوربنك جديدًا عالي السعة ضمن سلسلة ThinkPlus. يتوفر شاحن لينوفو ThinkPlus 190W الآن للشراء في الصين بسعر 349 يوانًا فقط (حوالي 50 دولارًا أمريكيًا).

هواتف Galaxy S26 Ultra تثير غضب وجدل المستثمرين من جديد فما القصة؟

تعود هواتف سامسونج الرائدة إلى دائرة الضوء مجدداً بسبب مشكلة مألوفة. فقد عادت التقارير عن مشكلة الخط الأخضر في الشاشة للظهور مجدداً، وهذه المرة، هاتف Galaxy S26 Ultra هو أحد هذه المشاكل.

ظهرت هذه المشكلة سابقًا في أجهزة مثل Galaxy S21 Ultra و Galaxy S21 FE و Galaxy S22 Ultra وسلسلة S23 ، وحتى Galaxy Z Fold 4. وكان نمط ظهورها ثابتًا إلى حد كبير، حيث يظهر خط عمودي رفيع على الشاشة، عادةً دون أي تلف مرئي أو سبب واضح