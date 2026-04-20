بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

يعدّ الباوربنك من الملحقات الأساسية للبقاء على اتصال أثناء التنقل. أجهزة اليوم ليست عمليةبنوك الطاقة فحسب، بل تتميز أيضاً بأنها نحيفة وخفيفة الوزن وأنيقة.

تقوم العديد من العلامات التجارية بتصميم باوربنك فائقة النحافة تجمع بين سهولة الحمل والشحن السريع لتلبية احتياجات المستخدمين العصريين. إليكم أفضل الباوربنك فائقة النحافة لعام 2026، والتي تتميز بالشحن السريع والتصميم الأنيق.

باوربنك ThinkPlus من لينوفو

أطلقت لينوفو باوربنك جديدًا عالي السعة ضمن سلسلة ThinkPlus. يتوفر شاحن لينوفو ThinkPlus 190W الآن للشراء في الصين بسعر 349 يوانًا فقط (حوالي 50 دولارًا أمريكيًا).



بسعرها، ستحصل على شاحن متنقل بتصميم مكعب الشكل مزود بكابل قابل للسحب. يمتد الكابل حتى 75 سم ويدعم الشحن السريع ثنائي الاتجاه، مما يعني أنه يمكنه شحن الأجهزة وإعادة شحن الشاحن نفسه.

كما يتيح التصميم القابل للسحب للمستخدمين تعديل طول الكابل.

يدعم الجهاز طاقة إجمالية تصل إلى 190 واط عبر منافذ متعددة. وتؤكد لينوفو أن المنفذ الواحد قادر على توفير طاقة تصل إلى 140 واط، تكفي لتشغيل أجهزة كمبيوتر محمولة مثل ThinkPad وThinkBook وApple MacBook وHuawei MateBook. وعند استخدامه عبر منافذ متعددة، يمكنه شحن عدة أجهزة في وقت واحد، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، دون التأثير بشكل ملحوظ على سرعة الشحن.

باوربنك لينوفو ثينك بلس 190



من ناحية الإدخال، يدعم بنك الطاقة الشحن الذاتي بقدرة تصل إلى 100 واط، مما يقلل وقت إعادة الشحن مقارنةً بالعديد من البدائل ذات السعات الكبيرة. كما يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن، بما في ذلك PD 3.2 وPD 2.0 وPPS وQC ومعيار VDM الخاص بشركة لينوفو، مما يجعله متوافقًا على نطاق واسع مع الأجهزة من مختلف العلامات التجارية.

زودت لينوفو الجهاز داخلياً بأربع بطاريات أسطوانية من نوع 21700 المستخدمة في صناعة السيارات، بالإضافة إلى شريحة ذكية للتحكم في درجة الحرارة بتقنية NTC. وتبلغ السعة الإجمالية للبطاريات 11600 مللي أمبير/ساعة.

يستخدم الهيكل الخارجي تقنية الطلاء الكهربائي بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD)، ويتوفر باللونين الأسود والأبيض. كما يتضمن حبلًا لسهولة الحمل، مما يشير إلى أن لينوفو تتوقع من المستخدمين حمله معهم بدلًا من تركه على المكتب.

مواصفات بنك الطاقة Baseus EnerZest P1

أطلقت شركة Baseus باوربنك جديدًا فائق النحافة ضمن سلسلة EnerZest، وهو متوفر الآن على موقع JD.com بسعر 107 يوان (15 دولارًا أمريكيًا).

يُطلق على الجهاز رسميًا اسم Baseus EnerZest P1، وهو مصمم ليجمع بين سهولة الحمل والشحن السريع وميزات الأمان في تصميم نحيف بسمك 1.5 سم.

يستخدم باور بنك EnerZest P1 بطارية ليثيوم بوليمر عالية الكثافة بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 22.5 واط.

يتضمن منفذي USB-C ومخرج USB-A يدعم كلا منفذي USB-C الإدخال والإخراج، بينما يدعم منفذ USB-A الإخراج القياسي.

تعد جميع المنافذ الثلاثة متوافقة مع بروتوكولات الشحن السريع مما يتيح دعم أجهزة أبل و هواوي و شاومي و سامسونج .

وقامت شركة Baseus بدمج كابل USB-C قصير في الباوربنك ويعد هذا الكابل قابل للفصل ويمكن استخدامه كحزام تعليق، مما يتيح للمستخدمين حمل بنك الطاقة بسهولة عند تثبيته في الحقيبة. يزن الجهاز حوالي 170 غرامًا.

ويتميز الباوربنك بلمسة نهائية جلدية من الخلف ولمسة معدنية لامعة من الأمام. ويحتوي على شاشة رقمية شبه شفافة، بما في ذلك نسبة شحن البطارية المتبقية، وجهد الشحن.

باوربنك

زوّدت Baseus باور بنك EnerZest P1 بشريحة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تراقب درجة الحرارة وتتحكم في تدفق التيار بدقة ±1 درجة مئوية.

كما يستخدم بنك الطاقة مادة الجرافين عالية التوصيل الحراري لتحسين تبديد الحرارة وتساعد ميزات الأمان هذه على الحماية من ارتفاع درجة الحرارة، والشحن الزائد، وقصر الدائرة الكهربائية.

يدعم الباوربنك أيضًا وضعًا مخصصًا للتيار المنخفض، وهو مفيد لشحن الأجهزة الصغيرة مثل سماعات الأذن والساعات الذكية و يتوافق الجهاز مع معايير الطيران المدني، وهو معتمد للسفر الجوي، مما يجعله مناسبًا للاستخدام على متن الطائرات والقطارات فائقة السرعة.

