منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي يشهد توقيع اتفاقيات بـ 6.5 تريليون روبل

قالت نينا سوخاريفا، سفير مركز موسكو للتصدير في مصر، إنّ الدورة الحالية من منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، شهدت مشاركة واسعة، حيث تمكن المنتدى هذا العام من استقطاب أكثر من 130 دولة.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية “مونايا طليبة”، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّه تم توقيع اتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 6.5 تريليون روبل، مؤكدة أن هذه النتائج تمثل أحد أهم المؤشرات التي تحظى باهتمام روسيا، وتعكس حجم الحضور الدولي الكبير الذي تشهده فعاليات المنتدى.

وأوضحت سوخاريفا، أن من أبرز مخرجات المنتدى هذا العام، تعزيز الشراكات الاستراتيجية المهمة مع المملكة العربية السعودية، والتي تشارك بصفة “ضيف الشرف” لهذه الدورة، مشيرةً إلى قوة العلاقات والشراكات القائمة مع كل من الصين والهند وتركيا، باعتبارها من الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي الدولي.

وأكدت سفير مركز موسكو للتصدير في مصر، أن المنتدى شهد حضورًا ودورًا بارزًا لدول الجنوب العالمي ودول مجموعة البريكس، مشيرة إلى أن هذا المزيج يمثل قوة متنامية في الاقتصاد العالمي.

ولفتت إلى أن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال المنتدى “العمل على بناء بنية مالية بديلة”، إلى جانب “تطوير أنظمة دفع وآليات تسعير مستقلة”، بما يسهم في تقليل الاعتماد على القنوات المالية الغربية التقليدية.