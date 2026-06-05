نهلة سلامة تكشف أسرارًا جديدة عن محمود حميدة وأحمد زكي ومحمد خان

كشفت الفنانة نهلة سلامة، عن العديد من الكواليس والأسرار الفنية خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

وقالت الفنانة نهلة سلامة، إن الفنان محمود حميدة يُعد من أقرب الفنانين إلى قلبها، مؤكدة أنها شاركته عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة.

أضافت الفنانة نهلة سلامة، مازحة: «محمود حميدة الكراش بتاعي، وعملت معاه أفلام كتيرة وبحبه جدًا»، مشيرة إلى أنها سبق وطلبت منه الزواج، لكنه رد عليها قائلًا: «إنتِ قد بنتي.. أنا قد أبوكي».

كما تحدثت نهلة سلامة عن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أنه كان يحبها كثيرًا على المستوى الإنساني والفني، وقالت: «أحمد زكي كان بيحبني، ولو كان لسه عايش كنت عملت معاه أفلام كتير».

وفي سياق آخر، كشفت نهلة سلامة عن موقف جمعها بالمخرج الراحل محمد خان أثناء تصوير فيلم «مستر كاراتيه»، موضحة أن خلافًا نشب بينهما بسبب أحد المشاهد، وقالت: «محمد خان كان بيحبني واتخانق معايا بسبب مشهد بوسة في فيلم مستر كاراتيه».