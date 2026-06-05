إصابة ضابطين إسرائيليين بجروح خطيرة في حادثين منفصلين بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين بجروح خطيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في حادثين منفصلين جنوب لبنان.

وحسب بيان الجيش، أُصيب أحد الضباط بجروح خطيرة إثر استهدافه بما يُشتبه أنه طائرة مسيّرة أو ذخيرة جوية مسيّرة، فيما أُصيب ضابط قتالي آخر بجروح خطيرة صباح الجمعة خلال اشتباك مع مسلحين في بلدة زوطر الشرقية.



وأضاف الجيش أن قائد دورية من لواء "جفعاتي" أُصيب بجروح طفيفة خلال الاشتباك، بينما ردّت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على المسلحين.



من جانبه، أفاد المركز الطبي للجليل، الذي استقبل الضابط المصاب في الحادث الأخير، بأن حالته مستقرة.