بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة |إليك مواصفاتها

كشفت التقارير أن الجيل القادم من هواتف Honor الرائدة سيضم هاتف Magic 9 Pro Max بالإضافة إلى هاتفي Magic 9 وMagic 9 Pro.

وقد كشف منشور جديد على منصة Weibo عن إمكانيات كاميرا طرازات Pro Max قبل إطلاقها المتوقع في أكتوبر من هذا العام في الصين.. إليكم نظرة على ما كشفه هذا التسريب الأخير.

كاميرا هاتف Honor Magic 9 Pro Max

تسريب معلومات عن هاتف Honor Magic 9 Pro Max من قِبل Smart Pikachu

بحسب المُسرّب Smart Pikachu على منصة ويبو، تعمل شركة Honor على إصدار جديد من هاتف Pro Max ضمن سلسلة Magic 9. ويُحتمل أن يحلّ هذا الطراز محلّ إصدار Ultra الذي كان متوقعًا سابقًا، ما يُشير إلى تغيير في استراتيجية تسمية أجهزة الشركة المتميزة.

ومن المتوقع أن تكون إحدى أبرز ميزات هاتف Magic 9 Pro Max هي كاميرته المزدوجة بدقة 200 ميجابكسل . تتضمن هذه الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا وعدسة تقريب بصري (بيريسكوب)، وكلاهما مصمم لتقديم صور عالية الدقة وقدرات تكبير محسّنة. كما يُشاع أن الجهاز سيُقدم تقنية تثبيت صورة أفضل لتقليل التشويش وتحسين الوضوح، خاصةً أثناء تسجيل الفيديو.

إلى جانب التصوير الفوتوغرافي، تُركز شركة Honor، بحسب التقارير، على تحسين أداء الفيديو. ومن المتوقع أن يُقدم الطراز القادم لقطات أكثر سلاسة، وصورًا أكثر وضوحًا، وجودة فيديو محسّنة في الإضاءة المنخفضة.

ميزات هاتف Honor Magic 9 Pro Max

تشير التسريبات أيضاً إلى أن شركة Honor قد تدمج تقنية التصوير من ARRI في هاتف Magic 9 Pro Max. هذه الشراكة، التي سبق رؤيتها في أجهزة تجريبية، قد تُحسّن من دقة الألوان ومعالجة الفيديو، مما يعزز قدرات التصوير في الهاتف.