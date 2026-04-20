آيفون 18 برو.. ما هو اللون المميز لهذا العام؟ ومتى يصل الهاتف؟

لمياء الياسين


بعد النجاح الهائل الذي حققه هاتف iPhone 17 Pro باللون البرتقالي الكوني، تشير التقارير إلى أن شركة Apple تعمل على تطوير ثلاثة ألوان جديدة على الأقل لهاتف iPhone 18 Pro، بما في ذلك لون الكرز الداكن المميز وخيار اللون الأزرق الفاتح الذي يذكرنا بالطرازات السابقة.
 

بحسب تقرير من موقع Macworld، تختبر آبل عدة ألوان مختلفة لهاتف iPhone 18 Pro، بما في ذلك الفضي والرمادي الداكن. كما تجرّب الشركة أيضاً إصداراً باللون الأحمر الداكن والأزرق الفاتح من هذا الجهاز الرائد المرتقب.

بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن اللون الرئيسي لهاتف آيفون 18 برو سيكون أحمر داكن، إلا أن التسريب الأخير يُحدد تحديدًا لون "الكرز الداكن" كلونٍ متوقعٍ لهذا الهاتف الرائد. ورغم أنه أقل سطوعًا من لون "البرتقالي الكوني" اللافت للنظر في العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن يُقدم لون الكرز الداكن جماليةً فريدةً مماثلة.
يُشاع أن اللون الأزرق الفاتح مشابه للون الأزرق الضبابي المتوفر حاليًا في هاتف iPhone 17 القياسي، وقد يكون بمثابة عودة إلى هاتف iPhone 13 Pro. ويمثل هذا اللون الهادئ تحولًا عن الألوان الجريئة التي اعتمدتها آبل مؤخرًا في طرازات Pro.
إلى جانب هذه الخيارات الأكثر إشراقًا، من المرجح أن تُطلق آبل هاتف آيفون 18 برو بلون رمادي داكن. وبينما تُشير التقارير إلى أن الشركة تُجري اختبارات على لون فضي يُشبه الجيل الحالي، تُرجّح المصادر أن هذا اللون لن يُطرح للإنتاج.
حقق اللون البرتقالي الكوني في سلسلة هواتف iPhone 17 Pro نجاحًا هائلاً؛ ربما بدا متواضعًا قبل إطلاقه، ولكن بمجرد طرح iPhone في الأسواق، سرعان ما أصبح اللون المفضل لدى المعجبين.
أما بالنسبة لتشكيلة الهواتف القادمة، فإنّ لون "الكرز الداكن" هو الأكثر جاذبية من بين جميع التسريبات حتى الآن. من المتوقع إطلاق هاتف آيفون 18 برو في سبتمبر 2026، وفقًا لجدول إصدارات آبل المعتاد.

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

