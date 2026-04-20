رويترز : أسعار النفط قفزت 5% مدفوعة بمخاوف انهيار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أكدت وكالة رويترز، للأنباء، أنّ أسعار النفط قفزت بأكثر من 5% مدفوعة بمخاوف انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

قال عوض سليمية نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّ إسرائيل تتبنى منذ البداية نهجًا واضحًا يقوم على فصل المسارات بين الملف الإيراني والملف اللبناني، والعمل على كسر أي ارتباط بين إيران وما تصفهم بوكلائها في المنطقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم مقدم برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه ظهر بوضوح في جولات التفاوض المختلفة، سواء مع حركة حماس أو مع الحوثيين، وصولاً إلى المفاوضات مع حزب الله التي تزامنت مع إعلان وقف إطلاق النار.

وأشار سليمية إلى أن أحد أسباب التأخير في حسم ملف لبنان يعود إلى تكريس هذا الفصل، حيث أصبحت الولايات المتحدة مرجعية لملف لبنان، في حين باتت باكستان مرجعية للملف الإيراني الأمريكي.

وتابع أن هذا التوجه يعكس ما يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحيث يكون أي تقدم في الملف الإيراني بعيداً عن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بما يكرس اعتبار لبنان قضية منفصلة تماماً عن إيران.

وبيّن سليمية أن إسرائيل، رغم إعلان وقف إطلاق النار، تواصل ممارساتها العسكرية في جنوب لبنان، بما في ذلك السيطرة على مساحات واسعة بعمق يتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات، إضافة إلى تدمير القرى القريبة من الحدود.

وفيما يتعلق بمستقبل الهدنة، أوضح أن القرار النهائي يرتبط بموقف حزب الله، سواء بالعودة إلى التصعيد أو الالتزام بالهدنة، مشيراً إلى أن إسرائيل تلقي بعبء نزع سلاح الحزب على الدولة اللبنانية، رغم إدراكها لصعوبة تنفيذ ذلك في ظل الظروف الحالية واستمرار العمليات العسكرية.