إطلاق نسخة مُطورة من منصة الحجز الإلكترونية لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ، على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لزائري المتحف المصري الكبير، وتيسير إجراءات الحجز الإلكتروني لتذاكر الدخول عبر شبكة الإنترنت، تم إطلاق نسخة مُطورة من المنصة الإلكترونية لحجز تذاكر زيارة المتحف، بما يضمن تجربة حجز أكثر سهولة ويسر.

وتعتمد النسخة الجديدة على أحدث معايير تجربة المستخدم، حيث تم تقليل عدد خطوات الحجز، وتقديم واجهة استخدام مبسطة تُمكّن الزائر من إتمام عملية الحجز بسرعة وكفاءة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن إطلاق المنصة المطورة يأتي في إطار توجه استراتيجي لتوحيد الهوية الرقمية للمتحف، من خلال اعتماد قناة رسمية واحدة فقط لحجز التذاكر، منبثقة عن الموقع الإلكتروني الرسمي، بما يعكس الطابع المؤسسي ويعزز ثقة المستخدمين.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان الرقمي للزائرين، خاصة في ظل رصد عدد من المواقع غير الرسمية التي تنتحل صفة المتحف وتروج لبيع تذاكر مزيفة، مؤكداً على أهمية الاعتماد على الرابط الرسمي فقط عند حجز التذاكر، وعدم التعامل مع أي مواقع غير موثوقة، حفاظًا على حقوق الزائرين وضمانًا لتجربة آمنة وميسّرة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أن تكرار محاولات إنشاء صفحات وهمية على نطاقات مشابهة للنطاق التجاري (com.) قد دفع إلى التحول لاستخدام النطاق الوطني الرسمي (eg.)، الذي يتمتع بموثوقية حكومية، بما يسهم في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأنه من المقرر تفعيل منصة الحجز المطورة اعتبارًا من اليوم، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://tickets.gem.eg

وأكد على أنه سيستمر العمل على إتاحة حجز تذاكر دخول المتحف عبر الرابط الإلكتروني القديم

(https://visit-gem.com) كمرحلة انتقالية، على أن يتم غلقه لاحقًا فور انتشار استخدام الرابط الجديد، ليصبح الرابط الوحيد الرسمي لحجز تذاكر دخول المتحف.

كما سيتم خلال هذه المرحلة إضافة خاصية إعادة التوجيه والروابط المتقاطعة (Cross-link) لضمان الربط بين الرابطين وتسهيل انتقال المستخدمين بسلاسة إلى المنصة الجديدة.