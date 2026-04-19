قبل حجز شقق الإسكان 2026.. خطوات استخراج برنت تأمينات مختوم

مع اقتراب طرح شقق الإسكان الاجتماعي2026 ، يستعد الشباب لتجهيز أوراقهم للتقديم في شقق الإسكان، حيث يتطلب الأمر لـ استخراج برنت تأمينات حيث يعد ضمن المستندات الأساسية المطلوبة عند حجز الوحدات الجديدة.

هل برنت التأمينات مطلوب لحجز شقة الإسكان؟

نعم من الأوراق الهامة عند التقديم لحجز شقق الإسكان الإجتماعي2026، حيث أصبح استخراج البرنت التأميني الإلكتروني خطوة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها داخل ملف التقديم، نظرا لأنه يثبت الحالة التأمينية والدخل الفعلي للمواطن.

ما هو البرنت التأميني؟



البرنت تأميني هو مستند رسمي تصدره الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويحتوي على البيانات التأمينية الكاملة للمواطن، ومنها:

الرقم التأميني

الاسم الرباعي

جهة العمل الحالية والسابقة

مدد الاشتراك في التأمينات

الأجر التأميني المسجل

ويُستخدم هذا المستند كمرجع رسمي في العديد من المعاملات الحكومية والخاصة.

استخدامات برنت التأمينات

التقديم على الوظائف الحكومية والخاصة

استخراج أو تحديث المعاش

التسجيل في التأمين الصحي الشامل

برامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026.



مكان استخراج برنت التأمينات

ويوجد في كل مركز ومدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في محيط محل الإقامة أو عند مواجهة أي مشكلة في الحصول على الرقم التأمينى، يمكن التوجه لمكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، أو الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات في القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

استخراج برنت تأمينات مختوم

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

استخراج برنت تأمينات أول مرة أون لاين

للحصول على برنت تأمينات لأول مرة أونلاين، قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اختر "الاستعلام عن الرقم التأميني"، أدخل رقمك القومي واسم الأم الأول، واضغط "إرسال الطلب" لإظهار بياناتك وطباعتها.

ويعد برنت التأمينات الإلكتروني للأغراض الاستعلامية فقط، بينما يتطلب البرنت المعتمد (المختوم) زيارة مكتب التأمينات.



ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات؟

لاستخراج برنت تأمينات معتمد، يجب تجهيز المستندات التالية:

البطاقة الشخصية (الرقم القومي) سارية المفعول.

شهادة الميلاد (في حالة عدم توفر البطاقة الشخصية).

نسخة مطبوعة من البرنت الإلكتروني للاستعلام عن البيانات مسبقًا وتوفير الوقت.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

وتُعد هذه الخدمة من الخدمات الأساسية التي تسهل على المواطنين استخراج بياناتهم التأمينية، إذ يُعتبر الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، حيث يُخصص لكل فرد رقم مميز يُستخدم في جميع التعاملات الخاصة بالتأمين والمعاشات.



رابط استعلام الرقم التأميني

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن برنت التأمين وما إذا كان مؤمنا عليه أم لا من خلال رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بك وإدخال البيانات المطلوبة أمامك واستكمال الخطوات حتى يظهر لك موقفك من برنت التأمين.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني