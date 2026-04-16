وداعًا زحام السجلات .. كيف تحصل على بطاقة الرقم القومي في 60 دقيقة؟

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر، لم يعد هناك مجالا لإهدار الساعات في طوابير السجلات المدنية التقليدية لاستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أحدثت وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية حقيقية تحت مسمى "أحوال إكسبريس"، ضمن خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي الكامل، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث أثبتت الوزارة أن "الرقمنة" هي الحل السحري للقضاء على الروتين، وأن الساعة الواحدة كافية جداً لإنجاز ما كان يستغرق أسبوعاً كاملاً في الماضي.

بطاقة الرقم القومي في دقائق معدودة

شهد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تطورًا كبيرًا في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي في دقائق معدودة دون الحاجة للانتظار في طوابير السجل المدني التقليدية، من خلال منظومة أحوال إكسبريس التابعة لـ وزارة الداخلية، والتي تم نشرها في عدد من المراكز التجارية والميادين الكبرى، لتقديم خدمات سريعة ومتطورة للمواطنين.

هذه الخدمة ليست مجرد تطوير، بل هي ثورة في إنهاء الإجراءات الورقية، تتيح للمواطن المصري الحصول على أهم وثيقة رسمية وهي بطاقة الرقم القومي في غضون ساعة واحدة فقط، لتنهي تماماً أسطورة "فوت علينا بكره".

كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي في دقائق؟

بدأت الحكاية بإنشاء مراكز نموذجية متطورة، مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة.

وتعتمد فكرة "أحوال إكسبريس" على اختصار الدورة المستندية الطويلة؛ فبمجرد دخولك للمركز، تجد منظومة رقمية متكاملة تبدأ بتصويرك واستلام بياناتك، وتنتهي بضغط زر الطباعة لتستلم بطاقتك "ساخنة" قبل أن تغادر مكانك.

تبدأ عملية استخراج البطاقة بالتوجه إلى أحد مراكز «أحوال إكسبريس»، حيث تتوفر ماكينات ذكية تعمل باللمس، تتيح للمواطن اختيار نوع الخدمة، سواء استخراج بطاقة لأول مرة أو بدل فاقد أو تالف.

يقوم المواطن بإدخال بياناته الأساسية، ثم يتم التقاط صورة شخصية فورية عبر كاميرا عالية الدقة، تضمن مطابقة الصورة للمعايير الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى تسجيل البيانات الحيوية مثل البصمة.

أماكن تقديم خدمة استخراج الرقم القومي الصاروخية

لكي تستفيد من هذه الخدمة "الصاروخية"، عليك التوجه إلى أحد المراكز التي توفرها وزارة الداخلية، ومن أبرزها المركز النموذجي بالعباسية، أو المولات التجارية الشهيرة التي تم تزويدها بهذه الخدمة.

تبدأ الإجراءات بشراء الاستمارة المخصصة لتلك الخدمة، ثم التوجه إلى موظف الاستقبال الذي يوجهك للتصوير وتسجيل البيانات، وفي خلال 60 دقيقة، تكون البطاقة بين يديك، بشكل منظم ودون زحام أو تكدس.

سيارات متنقلة لتقديم الخدمة بالميادين الكبرى

وفرت وزارة الداخلية "السيارات المتنقلة" المجهزة كلياً، والتي تجوب الميادين الكبرى والمناطق الحيوية، لتقديم نفس الخدمة بالسرعة ذاتها، مما جعل استخراج البطاقة أمراً ميسراً يمكن إنجازه خلال فترة راحة العمل أو أثناء جولة تسوق سريعة.

هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي الكامل، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة أصحاب الظروف الطارئة الذين يحتاجون للبطاقة بشكل فوري لإنهاء معاملات بنكية أو السفر أو التقديم في جهات رسمية.

خدمات أخرى عبر السجل المدني الذكي

لا تقتصر خدمات «أحوال إكسبريس» على استخراج بطاقة الرقم القومي فقط، بل تشمل أيضًا إصدار عدد من الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق.

كما تعمل هذه الماكينات على مدار 24 ساعة، ما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات في أي وقت دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.