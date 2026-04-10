حماية الرقم القومي للعقارات .. غرامات وسجن للمخالفين

أقر القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات واضحة لمن يتلف أو يعبث بلوحات تعريف العقارات.

يأتي ذلك بدءا من الغرامة البسيطة وحتى الحبس والغرامة الكبيرة في حال التعمّد، ضمن جهود الدولة لحفظ سجل العقارات الوطني.

ونصت المادة (١٠) على ان يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

عقوبة إتلاف لوحات تعريف العقارات

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.