برلمان

برلمانية: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية متكاملة تعتمد على تحفيز القطاعات الإنتاجية

النائبة جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

شاركت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في الاجتماع الدوري للهيئة البرلمانية، الذي عُقد بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وبرئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وملامح الموازنة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد العطيفي على ضرورة الالتزام بالشفافية الكاملة في عرض السياسات المالية والاقتصادية، مشددًا على أن الشعب والنواب يجب أن يكونوا على دراية كاملة بكل التفاصيل، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم اتخاذ قرارات رشيدة قائمة على وضوح المعلومات.
وأكدت شاهين، خلال مشاركتها، على أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن صياغة سياسات مالية واقتصادية تستجيب لتحديات المرحلة الحالية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة التركيز على دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

كما شاركت النائبة في النقاشات الموسعة التي شهدها الاجتماع، مؤكدة أهمية الدور الرقابي للبرلمان في متابعة تنفيذ السياسات المالية، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأشارت شاهين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية متكاملة تعتمد على تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة التشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد ويعزز الاستقرار المجتمعي.

