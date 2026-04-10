النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة بسبب تعارض الامتحانات مع الأعياد

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي ووزير العمل، بشأن تعارض مواعيد الامتحانات والدراسة مع الأعياد الدينية.

وكشف منصور عن تلقيه عددًا من شكاوى الطلاب، تفيد بأن بعض الجامعات فاجأت الطلاب المسيحيين بعقد امتحانات يوم الأحد الماضي (أحد السعف)، وهو يوم إجازة رسمية للمسيحيين يقضونه في الصلاة بالكنائس من الخامسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى صدور قرار وزير العمل رقم 346 لسنة 2025 بتاريخ 30 ديسمبر 2025 في هذا الشأن.

وأضاف أن هناك شكاوى أخرى بشأن قيام بعض الجامعات بإجراء معامل وتدريبات يوم الأحد المقبل الذي يوافق عيد القيامة المجيد، وهو ما يؤدي إلى حرمان الطلاب المسيحيين من حضور الشرح والمعامل وما يترتب عليه من فقدان درجات وفرص تعليمية.

وتساءل منصور: “من يضع الجداول بهذه الطريقة؟ ومن يحاسب المسؤولين عن ذلك؟”، مؤكدًا ضرورة وجود تنظيم واضح يمنع تكرار هذه الأزمات سنويًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تصدر الحكومة ووزاراتها المعنية تعليمات واضحة وثابتة لتنظيم مواعيد الدراسة والامتحانات خلال الأعياد الدينية، حتى لا يتكرر ما وصفه بـ”مسلسل السهو السنوي”.