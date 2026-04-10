البرلمان العربي: العدوان على لبنان يهدد بانفجار إقليمي ومصر تتحرك بقوة ضده

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدًا أن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وينذر بتوسيع دائرة الصراع في توقيت بالغ الحساسية تمر به المنطقة.

وأشار " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن استمرار الاعتداءات واستهداف المدنيين والبنية التحتية في لبنان يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، ويكشف عن سياسة عدوانية ممنهجة من جانب الاحتلال، تهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية وإشعال الأوضاع الإقليمية.

مؤكداً أن مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي تتحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد ووقف العدوان، انطلاقًا من دورها التاريخي والمحوري في دعم الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأضاف عضو البرلمان العربي أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا مكثفة لتوحيد المواقف العربية والدولية، والعمل على التهدئة ووقف التصعيد، مشددًا على أن مصر كانت وستظل دائمًا في طليعة الدول الداعمة لاستقرار الأشقاء العرب والحفاظ على وحدة أراضيهم وسيادتهم.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، ومنع تفاقم الأوضاع بما يهدد الأمن والسلم الدوليين مؤكداً تضامن مصر الكامل مع لبنان وشعبه، ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدولة اللبنانية أو المساس بسيادتها .

كما أكد على أن مصر ستظل صمام الأمان في المنطقة، وأنها لن تتخلى عن دورها التاريخي في حماية الأمن العربي، حتى تتوقف آلة العدوان، وتتحقق التهدئة الشاملة، ويعود السلام العادل والشامل إلى المنطقة .