الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان إسرائيل إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان



رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان إسرائيل إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان ، مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج حقيقية للمفاوضات.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الدبلوماسية تبقى الحل الوحيد مطالبا بضرورة الوقف الفوري للهجمات وتوقف الأضرار بحق المدنيين.

ومنذ قليل ؛ أكدت منظمة الصحة العالمية أن هجمات الـ 8 من أبريل الإسرائيلية ضد لبنان استهدفت مناطق مدنية، لافتة إلى أن المدنيون دفعوا الثمن بأكثر من 300 قتيل و1500 جريح

وميدانيا ؛ أعلنت القناة 12 الإسرائيلية سقوط صاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر على مبنى في المطلة بشمال إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية إلى اندلاع النيران في موقع استهدف بصاروخ في المطلة شمال إسرائيل.

بينما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها عقب إطلاق صواريخ من لبنان وكذلك في المطلة شمال إسرائيل.

ومن جانبه ؛ أعلن حزب الله إستهداف مستوطنة دوفيف بدفعة صاروخية وكذلك إستهداف دبابة ميركافا جنوب شرق معتقل الخيام بمسيرة .

