صفارات الإنذار مازالت تدوي.. ضغوط أمريكية لوقف القصف الإسرائيلي في لبنان

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن صفارات الإنذار لا تزال تدوي منذ ساعات الصباح في بلدات الشمال، خاصة كريات شمونة والمطلة، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، موضحة أن بعض الصواريخ تم اعتراضها دون تسجيل إصابات لكن سُجل انقطاع للتيار الكهربائي نتيجة تأثر خطوط الكهرباء بالاعتراضات الجوية.

وأضافت «السلامين»، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن إحدى الرشقات الصاروخية استهدفت منطقة مزغاف عام، حيث أصيب مبنى بشكل مباشر وتضرر بشكل كبير في حين شهدت مناطق أخرى حالة من الاستنفار الأمني مع تكرار إطلاق الصواريخ ما يعكس استمرار التصعيد على الجبهة الشمالية.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لإنهاء العمليات العسكرية في جنوب لبنان بينما نقلت بيانات وتصريحات أن الجيش الإسرائيلي قد يحتاج من 4 إلى 5 أيام لتنفيذ هجمات واسعة بهدف توسيع نطاق المواجهة وتقليص قدرات حزب الله.

ولفتت «السلامين» إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توسيع المنطقة العازلة على الحدود مع لبنان لعدة كيلومترات، مع تكثيف الهجمات لمنع إعادة تمركز منصات إطلاق الصواريخ، وذلك بحسب التصريحات الإسرائيلية.