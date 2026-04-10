رئيس وزراء بريطانيا يدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان



أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه ما كان لهجمات إسرائيل على لبنان أن تحدث، داعيا إلى ضرورة توقف تلك الحرب.

ومن جانبها ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستوفر مئات الصواريخ الاعتراضية والمنصات لقواتها وحلفاء بريطانيا بالشرق الأوسط خلال أسابيع.

وميدانيا ؛ أعلنت القناة 12 الإسرائيلية سقوط صاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر على مبنى في المطلة بشمال إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية إلى اندلاع النيران في موقع استهدف بصاروخ في المطلة شمال إسرائيل.

بينما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عقب إطلاق صواريخ من لبنان وكذلك على المطلة شمال إسرائيل.

ومن جانبه؛ أعلن حزب الله استهداف مستوطنة دوفيف بدفعة صاروخية وكذلك استهداف دبابة ميركافا جنوب شرق معتقل الخيام بمسيرة.

